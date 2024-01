UFPA convoca calouros para Trote Solidário e Sustentável

A Universidade Federal do Pará (UFPA) convoca todos os calouros para participar do 'Trote Solidário e Sustentável', iniciativa que coleta todo tipo de material feito de papel para encaminhar à coleta seletiva. O material arrecadado por cada estudante deverá ser entregue durante a Semana do Calouro 2024 da UFPA, que será realizada no início do período letivo, em março.

Em sua 13ª edição, o Trote Solidário já é uma tradição da universidade. Além de ser uma oportunidade para que os novos universitários dêem uma destinação para todo o material em papel que usaram durante a preparação para o Enem, incentivando a consciência ambiental, a iniciativa também tem por objetivo contribuir com o trabalho de catadores, sua inclusão social e de suas famílias.

O Trote Solidário e Sustentável recebe materiais como apostilas, rascunhos, cadernos, agendas e livros usados que, a depender do estado de conservação, também podem ser aproveitados em projetos sociais, especialmente bibliotecas comunitárias. Assim, as obras podem vir também a colaborar com a preparação de outros estudantes que ainda almejam entrar no ensino superior.

De 2012 a 2023, o trote arrecadou um total de 18.470,46 kg de materiais, tornando-se uma ação fundamental para a sensibilização acerca importância da destinação adequada dos resíduos sólidos.