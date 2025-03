Uepa abre inscrições para Mestrado e Doutorado em Educação; veja como participar

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) iniciou, nesta sexta-feira (14), as inscrições aos processos seletivos de Mestrado e Doutorado em Educação (PPGED), oferecendo 32 vagas para Mestrado e 22 para Doutorado, para o primeiro semestre de 2026. Os interessados podem se inscrever pela internet até 31 de março. Candidatos estrangeiros, refugiados e imigrantes devem utilizar o formulário online.

O Programa de Mestrado oferece duas linhas de pesquisa, com o seguinte número de vagas: Saberes Culturais e Educação na Amazônia (21) e Formação de Professores, Docência e Práticas Educativas (11). O Programa de Doutorado também contempla as linhas de Saberes Culturais e Educação na Amazônia (16) e Formação de Professores, Docência e Práticas Educativas (6 vagas).

Nos dois processos seletivos há vagas reservadas para candidatos indígenas, PcD (pessoa com deficiência), negros, quilombolas, pessoas trans e refugiados/imigrantes. Os candidatos que se enquadram nessas categorias devem selecionar apenas uma opção no momento da inscrição. A Uepa informa que disponibiliza ainda vagas institucionais para professores e técnicos administrativos do quadro efetivo da Universidade, bem como para servidores de instituições públicas conveniadas.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 100 para o Mestrado e R$ 150 para o Doutorado. A isenção da taxa é concedida a candidatos que comprovarem hipossuficiência econômica, bem como a estrangeiros, refugiados, imigrantes com visto humanitário e apátridas. O processo seletivo para ambas as modalidades é composto por três fases eliminatórias: prova escrita subjetiva em Língua Portuguesa, análise do projeto de pesquisa/tese e entrevista com análise do Currículo Lattes. Candidatos negros também passarão por uma banca de heteroidentificação.

É imprescindível que todos os candidatos leiam atentamente os editais 18-2025 (Mestrado) e 19-2025 (Doutorado), que contêm todas as informações detalhadas e normas do processo seletivo, e estão disponíveis na seção de Editais do site da Uepa.