TV Liberal lança campanha para atender famílias em situação de vulnerabilidade social

Na próxima segunda-feira (27), a TV Liberal, em parceria com a ONG Pará Solidário, lança uma campanha de mobilização social, que tem como objetivo arrecadar alimentos para produção e doação de quentinhas às famílias em situação de vulnerabilidade social em Belém. A ação social vai se estender até o dia 11 de março. No dia 15 do mesmo mês, será realizado o almoço solidário, com distribuição dos alimentos preparados para famílias de baixa renda, que estão abaixo da linha da pobreza e já cadastradas na ONG Pará Solidário.

Interessados em ajudar de​​vem encaminhar as doações diretamente à ONG Pará Solidário, localizada na avenida Roberto Camelier, nº 580, bairro do Jurunas, em Belém. Entre os itens sugeridos para arrecadação estão carne moída, peito de frango, arroz parboilizado, feijão, macarrão, alho, cebola, cheiro verde, temperos em geral, seleta de milho e ervilha, além de pacotes de marmitas redondas descartáveis.

A TV Liberal se inspirou na trajetória da personagem protagonista de “Vai na Fé", Sol, interpretada pela atriz Sheron Menezes. Na novela, ela vende quentinhas para sustentar a família. A iniciativa pretende promover a ação social, no momento em que a fome vem assolando milhares de pessoas.

Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil, há cerca de 33,1 milhões de pessoas em evidente insegurança alimentar, sem ter o que comer. Esse cenário revelou ainda que o Brasil voltou para o mapa da fome, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Realidade no Pará

No Pará, dados divulgados pelo jornal O Liberal mostram que aproximadamente 61% da população paraense est​ão​ passando por algum grau de insegurança alimentar. Deste total, 11% estão enfrentando grave problema da saúde pública. O Norte é uma das regiões onde o problema é mais grave, com 18% de sua população dentro dos dados alarmantes do cenário brasileiro.

“Realizar uma ação social, poder amenizar as dificuldades, levar um gesto de carinho, atenção, um sorriso, uma alimentação para alguém, enche de satisfação a todos que podem de alguma maneira contribuir. A TV Liberal tem esse papel social e está sempre em conexão com a comunidade, proporcionando através de seus projetos, a valorização do esporte, bem-estar, o acesso à informação, à educação, saúde e alimentação”, afirma Tathyana Cardoso, coordenadora de Eventos, Web e Relacionamento com o Telespectador da TV Liberal.

Sobre a Rede Liberal

Afiliada Rede Globo no Pará, a TV Liberal tem sede em Belém. Cobre 82 municípios paraenses por meio da Rede Liberal, com emissoras nas cidades de Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Redenção. Juntas, dialogam com mais de seis milhões de telespectadores potenciais.

Fundada há 46 anos pelo empresário e jornalista Romulo Maiorana, a TV Liberal abrange um estado de oportunidades e coleciona, ao longo da história, contribuições para a comunicação e mídia no Norte do Brasil.