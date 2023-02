TV Liberal e ONG Pará Solidário iniciam arrecadação de alimentos para doação de quentinhas

A parceria da TV Liberal com a ONG Pará Solidário iniciou nesta segunda-feira, 27, a arrecadação de alimentos para uma ação solidária prevista para acontecer no dia 15 de março, quando será realizado um almoço voltado para famílias de baixa renda do bairro do Jurunas, em Belém, que estão abaixo da linha da pobreza e já cadastradas na ONG. A iniciativa, inspirada na história da personagem Sol, da novela 'Vai na Fé', espera arrecadar alimentos até o dia 11 de março, e tem como objetivo impactar positivamente o cenário de insegurança alimentar no Pará, onde pelo menos 61% da população enfrenta o problema.

A coordenadora da parceria, Tathyana Cordeiro, conta que a ação foi pensada no mês de fevereiro, depois de uma série de notícias mostrando como a fome é um problema sintomático na região. No Pará, dados divulgados pelo jornal O Liberal mostram que, aproximadamente, 61% da população paraense estão passando por algum grau de insegurança alimentar. Deste total, 11% estão enfrentando grave problema da saúde pública. Além disso, o Norte é uma das regiões onde o problema é mais grave, com 18% de sua população dentro dos dados alarmantes do cenário brasileiro.

"Nós estamos com uma novela no ar, a 'Vai na fé ', que mostra a história da personagem principal, a Sol, vendedora de quentinhas e que sustentou a família com essa venda por muito tempo. Nos inspiramos nessa história para pensar na ação. A ‘Vai Na Fé’ retrata também as dificuldades das famílias em se manterem com dignidade, a busca pelos sonhos, o olhar para o outro. Por isso esta ação social tem essa história como inspiração", conta Tathyana.

A coordenadora diz que usou como instrumento de busca pela parceria o site Para Quem Doar, da Rede Globo, e descobriu a ONG Pará Solidário, já engajada no combate à insegurança alimentar na região metropolitana de Belém.

"Realizar uma ação social, poder amenizar as dificuldades, levar um gesto de carinho, atenção, um sorriso, uma alimentação para alguém, enche de satisfação a todos que podem de alguma maneira contribuir. A TV Liberal tem esse papel social e está sempre em conexão com a comunidade, proporcionando através de seus projetos, a valorização do esporte, bem-estar, o acesso à informação, à educação, saúde e alimentação", afirma.

Tathyana diz que, além da doação aberta a toda a comunidade, ela também uma campanha interna da TV Liberal, na qual todos os colaboradores podem contribuir, tendo a entrega dos alimentos facilitada pelo setor de Recursos Humanos da empresa. "Uma forma de estimular todos a participarem". A expectativa é, no dia 15 de março, acolher pelo menos 80 pessoas para o almoço. Mas a capacidade total só será estimada com mais precisão depois do dia 11, quando encerram as arrecadações.

Aline Martyres, vice-presidente da ONG Pará Solidário, estima que pelo menos 1,2 mil pessoas serão beneficiadas (Thiago Gomes / O Liberal)

ONG espera turbinar os trabalhos com a visibilidade

A vice-presidente da ONG Pará Solidário, a pedagoga Aline Mártyres, conta que a ONG já atua na Região Metropolitana de Belém há cerca de dois anos e meio, inicialmente funcionando como um programa voluntário de apadrinhamento de famílias vulneráveis no bairro do Aurá, em Ananindeua. Hoje, o grupo também atua no bairro do Jurunas, em Belém, a convite do Conselho Tutelar do bairro, distribuindo cerca de 75 quentinhas todos os dias a pessoas vuneráveis.

"Quando o Conselho entrou em contato com a gente, perguntou se a gente poderia acolher uma comunidade aqui no bairro do Jurunas que tinha muitas crianças em situação de vulnerabilidade social, sofrendo abuso, abandono, e sem condições de se alimentar. A gente começou no Beco do Relógio, um local bem conhecido daqui. Depois fomos para a São Domingos, mas ficou inviável financeiramente, porque nós estávamos entregando menos alimentos para poder custear o espaço. Foi quando a nossa madrinha, aqui da Arena, nos ofereceu este ponto para que a gente fizesse só a distribuição e hoje nós funcionamos aqui diariamente, entregando as quentinhas", conta.

O trabalho é totalmente voluntário e se sustenta com base em doações financeiras e materiais de, em média, 12 padrinhos. Os voluntários arrecadam e compram o material para a comida, que é preparada por um restaurante parceiro, sem custo algum, além do transporte das quentinhas, que é custeado também com o dinheiro das doações.

Atualmente, o grupo estima que 1.200 pessoas sejam impactadas pela ação. Por isso, Aline acredita que a parceria com a TV Liberal pode trazer mais visibilidade e, consequentemente, mais apoio ao projeto. "A divulgação é sempre muito importante, porque o almoço precisa de padrinhos, pessoas que façam a contribuição financeira para que ele aconteça".

De todas as pessoas atendidas diariamente, pelo menos 180 famílias têm cadastro na ONG, e fazem parte, além do recebimento das quentinhas, de outras ações que a ONG promove conforme aparecem os recursos, como doação de roupas e de cestas básicas de maior custo. Uma dessas pessoas atendidas é a dona de casa Natalie Lima Alves, de 23 anos, que está desempregada. Ela conta que mora com três filhos, de 9 e 3 anos e um de 7 meses de vida.

"Eu dependo dessa alimentação todos os dias, porque às vezes eu não tenho o que comer. Eu já não me preocupo quando não tem comida, porque aqui eu sei que tem. Eu trago eles e a gente pega a comida. Sou muito grata por ter comida aqui, porque se não tivesse, eu não sei o que eu ia fazer", comenta.

Como participar

Para participar da campanha da TV Liberal em parceria com a ONG Pará Solidário, qualquer pessoa pode encaminhar as doações diretamente à ONG, localizada na avenida Roberto Camelier, nº 580, bairro do Jurunas, em Belém. Entre os itens sugeridos para arrecadação estão carne moída, peito de frango, arroz parboilizado, feijão, macarrão, alho, cebola, cheiro verde, temperos em geral, seleta de milho e ervilha, além de pacotes de marmitas redondas descartáveis.

Para além da campanha, o local recebe doação de alimentos diariamente para a entrega corriqueira de comida, que acontece sempre de segunda a sexta-feira, no mesmo endereço.