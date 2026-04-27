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TV Liberal celebra 50 anos com bolo e homenagem no JL2

Profissionais se uniram para celebrar ao vivo com o público e homenagear a jornalista Jalília Messias pela contribuição ao jornalismo da emissora

Eduardo Rocha
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Jornalistas Jalília Messias e João Jadson se emocionam no estúdio da TV Liberal, durante as comemorações dos 50 anos da emissora (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

No começo da noite desta segunda (27), o público telespectador da TV Liberal conferiu mais um momento emocionante neste dia histórico em que a emissora completa 50 anos de história. O Jornal Liberal - 2ª Edição, apresentado pelo jornalista João Jadson, foi ao ar com a trilha sendo executada pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). Após o noticiário do dia, com reportagem

especial sobre ex-repórteres e ex-apresentadores da emissora ao longo dos 50 anos da emissora, foi apresentado ao público o bolo comemorativo dessa data histórica  da TV. 

Ainda no final do telejornal, a jornalista Jalília Messias, que integra o time de profissionais da TV há 24 anos (ingressou em 2002), foi homenageada com uma reportagem especial sobre sua trajetória profissional. Ela se emocionou ao conferir na telinha da Liberal as várias fases de sua carreira, inclusive, quando passou a ser repórter da Rede Globo para a Região Norte/Amazônia. Jalília também conferiu depoimentos de dois colegas de Globo, Césa Tralli e Pedro Bassan. Tralli enalteceu a sensibilidade dessa profissional na cobertura jornalística, e Bassan ressaltou a responsabilidade da jornalista em mostrar a Amazônia para o mundo. 

Quando dona Eli Messias surgiu no vídeo para saudar a filha, Jalília "desabou" de vez de emoção. “Eu não esperava mesmo essa homenagem e sou muito grata aos meus colegas de profissão da TV”, destacou, ainda emocionada. Ela fez questão de agradecer a todos os profissionais que diariamente atuam na TV Liberal. A homenagem a Jalília Messias se deu como forma de homenagear aos jornalistas e técnicos em geral que permanecem atuando na emissora. 

Jornalismo

"É um orgulho gigante contar histórias sobre a Amazônia em uma emissora que há 50 anos é uma referência na cobertura das histórias aqui da região”, disse Jalília. Ela e João Jadson, colegas de profissão e amigos de longa data, emocionaram-se no telejornal ao vivo. Com 20 anos na emissora, João Jadson completará 50 anos de idade em 21 de junho neste ano do meio século da TV Liberal.

image Equipe de profissionais nos estúdios da TV Liberal na noite dos 50 anos de história do telejornalismo da emissora na Amazônia (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Para João Jadson, o mais importante ao longo dos 50 anos da TV é manter o amor pelo jornalismo. 'Quando eu falo de jornalismo, eu falo em noticiar para mudar a vida de pessoas. É isso que a gente tenta fazer todos os dias, trazer a notícia que impacte construtivamente a sociedade, que ajude, que informe, que contribua mesmo para que de alguma forma as pessoas que estão lá e que depositam essa confiança na gente, elas se sintam reconhecidas e que a gente esteja prestando esse serviço, que é tão importante para a sociedade, né? Que o jornalismo se mantenha em tempos de tanta fake news, a gente tem que continuar sendo quem a gente é", destacou o jornalista. 

JL2 / TV Liberal - 50 anos 27/04/2026

Com a responsabilidade de apresentar o JL2 em uma data histórica, João Jadson declarou: "Eu acho que, daqui a alguns anos, quando alguém estiver comemorando os 70, talvez eles olhem nos arquivos e vejam quem é que estava apresentando. Eu vou ficar muito feliz, porque a gente vê a história passando, né, diante dos nossos olhos e saber que a gente faz parte dessa história é um orgulho danado". A programação comemorativa dos 50 anos da TV Liberal foi acompanhada ao longo desta segunda-feira (27) pelo diretor executivo Alan Vale e pelo diretor de Jornalismo Carlos Bonatelli.

 

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