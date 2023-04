Trechos da Grande Belém ficarão sem água entre quarta e quinta-feira

Nove trechos entre rodovias e passagens na Grande Belém terão o abastecimento de água interrompido entre a próxima quarta, 12, e quinta-feira, 13. O anúncio foi feito pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) que diz que o fornecimento deve ser retomado progressivamente na manhã de quinta.

A interrupção será para a execução das obras do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e começa às 22h de quarta-feira, com previsão de conclusão no início da manhã de quinta. Então, o fornecimento deve ser retomado gradualmente nos trechos afetados.

VEJA MAIS

Locais onde haverá interrupção no fornecimento de água:

Rodovia BR-316 entre Passagem São Paulo e Rodovia Mário Covas;

Passagem Alegre entre Passagem São Paulo e Rodovia Mário Covas;

Passagem São João entre Passagem São Pedro e Rodovia Mário Covas;

Rua São João Batista entre Alameda São Jorge e Passagem Santa Terezinha;

Rodovia Mário Covas entre Rodovia BR-316 e Passagem Santa Terezinha;

Passagem São Pedro entre Passagem São João e Passagem São Paulo;

Passagem São Paulo entre Passagem São Pedro e Rodovia Br-316;

Alameda São Jorge entre Passagem São João e Rua São João Batista;

Passagem Santa Terezinha entre Rua São João Batista e Rodovia Mário Covas.