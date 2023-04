Covid-19: em meio a aumento de casos, cobertura vacinal no Pará não avança

Nos últimos boletins InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Pará e mais nove estados — Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo — apresentaram tendência de aumento de casos de covid-19 e outras síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). Os levantamentos foram publicados nos dias 27 de março e 4 de abril. Mas desde a divulgação de ambos, a cobertura vacinal contra o coronavírus SARS-CoV-2 não tem avançado. Ao menos é o que consta na base de dados do Vacinômetro, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). E após um mês, a vacinação bivalente não atingiu nem 25% da meta.

Atualmente, o Pará tem uma população apta a se vacinar contra a covid-19 de 7,46 milhões de pessoas. Do total, 90,2% tomaram as duas doses de imunizantes. Contudo, a terceira dose só foi tomada por 33,4% das pessoas. A quarta dose, que já está disponível para praticamente todos os públicos, só chegou a 8,45% de cobertura. Já a quinta dose tem pouco mais de 3% de cobertura. Os dados foram registrados às 12h38 desta segunda-feira (10). E é o mesmo balanço colhido do site do Vacinômetro no dia 28 de março.

Em Belém, como aponta a Secretaria Municipal de Saúde, até a manhã desta segunda-feira (10) foram aplicadas 27.399 doses da vacina bivalente contra a covid-19. Isso corresponde a 23,96% do público alvo. Já a Sespa informa que, até a manhã desta segunda, foram aplicadas 130.330 doses de vacina, o que corresponde a 24.04% da meta. Diante da baixa demanda, a Capital agora oferece o imunizante bivalente para pessoas a partir de 40 anos.

Desde o dia 17 de março de 2021 — data de registro do paciente zero do Pará —, o estado acumula 877.033 casos de covid-19 confirmados. Desses, 19.063 evoluíram a óbito. Os dados de casos são do Sistema de Monitoramento da Covid-19, também da Sespa, colhidos às 12h45 desta segunda-feira (10).

Vacinação

A demanda por vacinação contra covid-19 e outras doenças foi alta na Unidade Básica de Saúde no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, principalmente, ao longo da manhã e também na tarde desta segunda-feira (10). O representante comercial Francisco Carvalho mora no bairro e foi até a unidade para tomar a vacina bivalente contra a covid-19. "Assim que eu soube que estava liberada essa vacinação, vim logo tomar a vacina para prevenir; eu sempre tomei todas as vacinas disponíveis nas campanhas, e assim eu me sinto mais seguro contra a doença", disse.

Belenenses comparecem à Unidade Básica de Saúde no Portal da Amazônia para se vacinar (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Quem também buscou se vacinar foi Eduvigem Maciel, 64 anos, morador da travessa de Breves. "Eu vim tomar a vacina da gripe, porque já tomei a bivalente no mês passado, quando o governo anunciou e foi liberada eu tomei; eu já tive covid-19 mas foi muito leve graças à vacina", declarou, acrescentando notar uma maior procura por parte dos cidadãos pela vacina contra essa enfermidade.

A enfermeira Isabella Lago, da UBS do Portal da Amazônia, informou que "o maior fluxo de vacinação tem acontecido pela parte da manhã, as pessoas que têm procurado são os idosos que buscam pela bivalente e da Influenza". Esse perfil de demanda se repetiu nesta segunda-feira na unidade. Isabella apontou que a tendência é que no decorrer da semana aumente a procura pela bivalente da parte dos cidadãos de 40 anos de idade em diante.

Para a gerente da UBS, Danielle Rocha, orienta que as pessoas que forem se vacinar devem levar documentos como RG, CPF e carteiras anteriores de Vacinação, para registro no sistema de imunização. Danielle Rocha estima que cerca de 300 pessoas se vacinaram contra várias doenças na unidade pela manhã, quando o normal é de até 180 indivíduos.