Trânsito em Belém terá mudanças para o jogo entre Remo e Fluminense; veja quais!

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) realizará uma operação especial de mobilidade para o jogo do Campeonato Brasileiro entre Clube do Remo e Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém. Haverá atuação integrada entre as equipes do Detran e da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), com ênfase na fluidez do tráfego e segurança viária no entorno do estádio.

De acordo com a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, a mobilização visa organizar o fluxo de veículos e proporcionar mais segurança aos torcedores. “Eventos com grande público exigem planejamento e atuação conjunta. Nosso objetivo é garantir que o deslocamento até o Mangueirão ocorra de forma organizada, com orientação aos condutores e pedestres”, destacou.

O coordenador de Operações do Detran, Ivan Feitosa, informou que equipes de fiscalização e educação para o trânsito estarão posicionadas nos principais acessos ao estádio para orientar o público. “Teremos agentes em pontos estratégicos para auxiliar na organização do tráfego e agir rapidamente, sempre que necessário, contribuindo para reduzir riscos e manter a fluidez nas vias”, disse Ivan Feitosa.

O Detran orienta torcedores a programarem seus deslocamentos com antecedência, respeitando a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito, para evitar congestionamentos e garantir um acesso seguro ao estádio.

Confira as alterações

Algumas mudanças no tráfego serão adotadas nas principais vias de acesso ao Mangueirão:

Avenida Augusto Montenegro : a pista do BRT poderá ser utilizada pelos veículos, com orientação dos agentes de trânsito. A entrada pela Alameda da Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, estará liberada.

: a pista do BRT poderá ser utilizada pelos veículos, com orientação dos agentes de trânsito. A entrada pela Alameda da Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, estará liberada. Sentido Entroncamento/Icoaraci : condutores deverão permanecer na faixa da direita e, após o semáforo da Alameda Mangueirinho, poderão acessar a pista do BRT para chegar ao estacionamento do Lado A.

: condutores deverão permanecer na faixa da direita e, após o semáforo da Alameda Mangueirinho, poderão acessar a pista do BRT para chegar ao estacionamento do Lado A. Sentido Icoaraci/Entroncamento : será possível acessar os três portões do Lado A do estacionamento.

: será possível acessar os três portões do Lado A do estacionamento. Avenida Transmangueirão: o trecho entre a Avenida Centenário e o Portão F do estacionamento funcionará em sentido único. Do Portão F até a Avenida Augusto Montenegro, o fluxo será em sentido duplo, com acesso permitido apenas para veículos de passeio.