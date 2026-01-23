Capa Jornal Amazônia
Trabalhadores da assistência social fecham trecho da Almirante Barroso em protesto contra nova lei

A mobilização integra a greve da categoria, que reivindica a revogação integral da Lei nº 20.266/26

O Liberal
fonte

Trabalhadores da assistência social interditam trecho da Almirante Barroso em protesto contra lei. (Cira Pinheiro/ Especial para O Liberal)

Servidores da assistência social realizaram, no início da tarde desta sexta-feira (23), uma mobilização que resultou na interdição parcial de um trecho da avenida Almirante Barroso, no sentido Entroncamento/São Brás, próximo à passarela do Instituto Federal do Pará (IFPA), no bairro do Marco, em Belém. O ato, que teve início por volta do meio-dia, integra a greve da categoria, que reivindica a revogação integral da Lei nº 20.266/26, conhecida pelos servidores como “pacote de maldades”, proposta pelo prefeito Igor Normando. Por volta das 13h20, a via foi liberada e o tráfego normalizado.

Antes da interdição na Almirante Barroso, os servidores realizaram um protesto em frente à sede da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), localizada na avenida Romulo Maiorana. Segundo a categoria, a principal reivindicação é a abertura de diálogo com a presidência da fundação e com a Prefeitura de Belém, a fim de discutir os impactos da nova legislação.

Nesta sexta-feira, os servidores da Funpapa chegaram ao quinto dia de greve. O movimento segue mobilizando trabalhadores da assistência social em defesa de direitos e contra as mudanças previstas na lei municipal.

Trabalhadores da assistência social interditam trecho da Almirante Barroso em protesto contra lei
Belém
