Torcida lota Estação das Docas para acompanhar Brasil x Noruega em Belém

A paixão pela Seleção Brasileira reuniu centenas de torcedores na Estação das Docas, em Belém, na tarde deste domingo (5), para acompanhar a transmissão do amistoso entre Brasil e Noruega em um telão montado à beira da Baía do Guajará. O espaço ficou tomado por pessoas de todas as idades, muitas vestindo a tradicional camisa amarela, carregando bandeiras e outros adereços nas cores verde e amarelo.

Torcida na Estação das Docas Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte

O clima foi de festa antes mesmo de a bola rolar. Famílias, grupos de amigos e turistas ocuparam as cadeiras e os espaços em pé em frente ao telão para assistir à partida. Entre os presentes, havia torcedores caracterizados, como um homem vestido de Homem-Aranha com a camisa da Seleção, além de pessoas com pinturas no rosto, chapéus e acessórios temáticos, reforçando o ambiente descontraído e de celebração.

Veja imagens exclusivas de Brasil x Noruega Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal

Pênalti perdido pelo Brasil

A torcida viveu momentos de emoção, expectativa e frustração durante o pênalti perdido pela seleção brasileira. Quando o árbitro assinalou um pênalti a favor da Seleção Brasileira, o público comemorou e demonstrou confiança na possibilidade de o Brasil abrir o placar. Nos instantes que antecederam a cobrança, o clima foi de expectativa.

Os torcedores acompanharam em silêncio a preparação de Bruno Guimarães para a batida, aguardando o que poderia ser o primeiro gol da equipe brasileira. No entanto, a comemoração deu lugar à decepção quando o goleiro da Noruega defendeu a cobrança. O vídeo mostra a mudança imediata no ambiente, com expressões de incredulidade e frustração entre os presentes, que lamentaram a oportunidade desperdiçada pela Seleção.

Tempo nublado após a chuva

Mesmo com o tempo nublado e a chuva registrada em alguns momentos da tarde, o público permaneceu no local para acompanhar cada lance da partida. A programação transformou a Estação das Docas em um ponto de encontro para os amantes do futebol, reunindo lazer, convivência e o entusiasmo da torcida paraense em torno da Seleção Brasileira.