Theatro da Paz interrompe visitas para manutenção; veja quando reabre

O Theatro da Paz, um dos principais cartões-postais culturais de Belém, ficará temporariamente fechado para visitação nos próximos dias. A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informou que o espaço não receberá o público entre os dias 20 e 28 de janeiro, período em que serão realizadas obras de manutenção no prédio histórico.

De acordo com a Secult, a interrupção das visitas é necessária para garantir a conservação e a segurança do teatro, que possui mais de um século de história e integra o conjunto de patrimônios culturais mais importantes do Pará. As intervenções fazem parte de um cronograma contínuo de cuidados com o imóvel, visando preservar suas características arquitetônicas e artísticas.

VEJA MAIS

A previsão é que as atividades de visitação sejam retomadas normalmente a partir do dia 29 de janeiro. A partir dessa data, o público poderá voltar a circular pelos salões, corredores e plateia do teatro.