Theatro da Paz é declarado patrimônio cultural material e imaterial do Pará

O Theatro da Paz foi declarado patrimônio cultural material e imaterial do Estado do Pará nesta sexta-feira (14) com a publicação da lei nº 11.275/2025, no Diário Oficial do Estado (DOE). A norma reconhece a relevância histórica, artística e arquitetônica do espaço, considerado uma obra monumental que atravessa gerações e segue sendo palco de óperas, espetáculos musicais e diversas manifestações culturais. Com a nova lei, a proteção e o valor simbólico de um dos mais importantes ícones culturais de Belém são reforçados.

O Theatro da Paz foi inaugurado em 1878 em meio ao auge econômico da borracha, período em que Belém se transformou rapidamente em um centro urbano modernizado e de forte influência europeia. A construção do teatro foi idealizada pela elite local, que buscava consolidar a capital paraense como um polo cultural de destaque na região Norte, à altura das grandes cidades brasileiras e estrangeiras. O governo provincial, então, investiu em um projeto arquitetônico ambicioso, inspirado nos modelos neoclássicos em voga.

As obras ficaram a cargo do engenheiro militar José Tibúrcio de Magalhães, que conduziu a execução do prédio em plena expansão urbana da cidade. O Teatro Nossa Senhora da Paz — nome original do espaço — recebeu materiais importados e mão de obra especializada para atender ao padrão estético europeu, símbolo de prestígio e modernidade da época. Seus salões, colunas e ornamentações foram pensados para refletir a riqueza proporcionada pelo ciclo da borracha.

O advogado e servidor público Antônio Rodrigues, de 50 anos, passeava com a família na praça da República, onde está localizado o Theatro da Paz. Para ele é muito importante o reconhecimento e manter o Theatro conservado. “É muito importante para preservar a imagem do Theatro, porque ele é um patrimônio e agora se tornou histórico, devido à grande que representa para o Estado do Pará. Ele surgiu no período da borracha, e é um teatro muito bonito por dentro. Já tive a oportunidade de frequentar. Ele é muito bonito”, afirmou. De acordo com ele, o Da Paz é um exemplo da riqueza da cultura paraense para todo o País. “Ele mostra para o Brasil e para as outras regiões que temos história e cultura e temos um teatro que é muito bonito como o nosso”, complementa.

Theatro da Paz vendedor de cocos da praça da República, Romildo de Oliveira, de 64 anos, trabalha em frente ao Theatro da Paz. Família de Antônio Rodrigues, de 50 anos, apreciava a arquitetura do Theatro da Paz.

O vendedor de cocos da praça da República, Romildo de Oliveira, de 64 anos, considera o Theatro da Paz muito importante para os paraenses. “O Theatro é uma coisa de muitos anos, já tem 147 anos. Isso aqui é muito importante para todos os paraenses, e para todo o pessoal que vem de fora”, assegura.

Apesar de reconhecer a importância do Theatro, Romildo não sabe o que muda com a declaração de patrimônio cultural material e imaterial para o espaço. “É importante, mas numa parte não sei nem a te explicar [a diferença]. Eles fazem umas coisas que não chega ao conhecimento da gente daqui também. Não tenho muito conhecimento disso aí, mas acho que é importante”, revela.

Ele espera que a população passeie mais na praça da República e no Theatro da Paz. “Pode ajudar a movimentar o comércio, só esperava mais isso. Eu conheço o Theatro daqui, várias vezes já entrei e no de Manaus também. É uma riqueza única. É uma coisa importante para o Pará, desde a época da borracha”, fala.

O produtor cultural do Theatro da Paz, Nilo Nunes, considera o reconhecimento extremamente importante. “Esse reconhecimento, é extremamente importante para todos nós que fazemos a gestão do Theatro da Paz, mas principalmente para o público paraense, que tem um carinho profundo por esse espaço. O Theatro da Paz é um dos cartões-postais de Belém e um dos teatros mais importantes do Brasil, e vê-lo reconhecido reforça seu valor histórico, artístico e simbólico para o Estado”, destaca.

A partir do momento em foi construído, o Theatro da Paz rapidamente se tornou referência cultural na Amazônia, recebendo companhias líricas internacionais, apresentações teatrais e eventos sociais que marcavam o calendário da elite belenense. Ao longo dos anos, passou por restaurações e modernizações que preservaram a imponência histórica, mantendo-o como um dos principais patrimônios culturais de Belém e um dos teatros mais importantes do país.

De acordo com ele, o espaço recebe investimentos em manutenção e conservação regularmente, de forma contínua. “Isso é parte da rotina de preservação de um patrimônio de 147 anos. Qualquer intervenção ou melhoria faz parte desse compromisso permanente e não está vinculada a eventos específicos. A manutenção ocorre ano após ano, seguindo necessidades técnicas e garantindo que o teatro esteja sempre em condições adequadas para receber o público e suas atividades culturais”, detalha.

Dentre as intervenções mais recentes estão a restauração das cadeiras de plateia, a recuperação de tacos danificados, a substituição da calha do telhado, além de todos os serviços diários essenciais, como limpeza, manutenção dos sistemas de climatização e outras ações que garantem o funcionamento seguro e confortável do espaço.

“O legado do Theatro da Paz transcende sua arquitetura. O sentimento do paraense em relação ao teatro é de afeto, orgulho e pertencimento. Manter esse patrimônio vivo e com uma programação acessível é uma das nossas maiores prioridades. Temos diversas atividades gratuitas, como apresentações da Orquestra Sinfônica e da Amazônia Jazz Band, além de visitas guiadas a preços populares e gratuidade às quartas-feiras”, complementa Nunes.

Segundo Nilo Nunes, uma das novas missões da equipe que trabalha no Theatro da Paz é desmistificar a ideia de que o local é um espaço elitizado, como ocorreu em fases antigas da história. “Nosso objetivo é reforçar que o teatro é de todos e para todos. Quanto mais a população ocupar esse espaço especialmente crianças e jovens, mais fortalecemos seu legado para as próximas gerações. A educação patrimonial é fundamental nesse processo. Quando as crianças de hoje compreendem o valor do nosso patrimônio cultural, aumentamos as chances de que, no futuro, tenhamos adultos comprometidos com sua preservação e continuidade”, assegura.