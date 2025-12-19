Terminal rodoviário de Belém deve receber 60 mil passageiros no fim de ano

Durante o fim de ano, 60 mil passageiros devem movimentar o Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás. De acordo com estimativas da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), há previsão de um aumento de 30% apenas no natal e no ano novo 35% em relação a 2024. Na manhã desta sexta-feira (19), o fluxo já estava intenso na rodoviária em Belém.

Para o período do Natal, a expectativa é de 21.200 passageiros embarcando e 7.400 desembarcando no terminal rodoviário de Belém. No período do Réveillon, a previsão aponta ainda maior concentração de passageiros na rodoviária de Belém. A estimativa é de 23.200 embarques e 8.200 desembarques, totalizando cerca de 31.400 passageiros circulando pelo terminal durante a virada do ano.

Entre os passageiros que deixam a Região Metropolitana de Belém está a estudante de enfermagem Sophia de Cássia, de 19 anos, que segue viagem para o município de Viseu, no interior do Pará. Para ela, o fim de ano representa reencontro com a família e expectativa de renovação.

“Bom, a minha expectativa é que seja um ano bom. Estou morrendo de saudades da minha mãe, faz um bom tempo que não vejo minha família. Manter a tradição da família no Natal e no Ano Novo. Para 2026, espero passar no vestibular”, disse.

Já a babá Lídia Corrêa, de 18 anos, veio do Maranhão para passar as festas de fim de ano em Belém com a família. Segundo ela, a viagem marca uma experiência inédita. “Para mim é uma experiência nova, porque eu nunca tinha vindo viajar. É a primeira vez e também quase não vejo a minha família. Pretendo passar o Natal e o Ano Novo e só volto em janeiro”, comentou.

Os destinos mais procurados dentro do Pará são cidades do nordeste e nordeste paraense, além da Região Metropolitana de Belém. Os mais procurados no Pará a partir de Ananindeua são: Castanhal, Baião, Cametá, Acará, Salinas, Bragança, Tauá, Marudá e Mosqueiro. Já os destinos interestaduais mais buscados no Réveillon repetem o padrão observado no Natal: Goiânia, Fortaleza, São Luís, Teresina e São Paulo.

Entre os destinos mais procurados dentro do Pará, predominam locais turísticos e cidades litorâneas, além de municípios do interior do estado. Destinos mais procurados no Pará a partir de Belém: Mosqueiro, Salinas, Cametá, Vigia, Marudá, Castanhal, Baião, Acará e Tauá. Fora do estado, os mais buscados no Réveillon repetem o padrão observado no Natal: Goiânia, Fortaleza, São Luís, Teresina e São Paulo.

A Sinart orienta que os passageiros se antecipem, adquiram passagens com antecedência e cheguem aos terminais com tempo hábil, especialmente nos dias de maior movimentação, para evitar transtornos durante o embarque.

Fluxo intenso de passageiros no Terminal Rodoviário de Ve (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

