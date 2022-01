Terminal Hidroviário de Belém registra mais de 600 mil usuários em 2021

O Terminal Hidroviário de Belém fechou o ano de 2021 com o total de 613.703 mil usuários. Um aumento de cerca de 8% em relação ao ano de 2020, com 574.408 passageiros. O THB tem gestão da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará e segue cumprindo os protocolos contra a covid-19.

Inaugurado no ano de 2014, o Terminal tem registrados 4.688 milhões de passageiros. Em 2021, um total de 613.703 mil usuários passaram pelo espaço, um aumento de aproximadamente 8% em relação ao ano de 2020, quando 574.408 pessoas foram registradas. Em 2021, o THB teve uma média mensal de mais de 51 mil usuários por mês e quase dois passageiros por dia. As localidades de Camará, Ponta de Pedras, Soure, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari foram os destinos mais procurados em 2021.

"Em 2021, o Terminal Hidroviário de Belém continuou oferecendo seus serviços de excelência para os usuários que precisam se deslocar para o interior do Estado e vice-versa. Hoje temos um porto que oferece conforto tanto para turistas quanto para os usuários do Estado. Como ainda estamos na pandemia, também reforçamos os protocolos de segurança contra a covid-19 e higienizamos o porto constantemente", frisou Abraão Benassuly, presidente da CPH.

De acordo com o THB, todos os usuários que chegam ou partem do local passam por aferição de temperatura e são orientados por técnicos em saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) sobre a covid-19. Fiscais da Companhia também utilizam máscaras, luvas, e fazem o uso de álcool em gel para atender aos passageiros. Além disso, foram afixados cartazes sobre dicas de prevenção da doença por todo o espaço e o sistema de som do THB orienta, minuto a minuto, para que os passageiros cumpram o distanciamento de segurança e utilizem máscaras. Espaços entre as poltronas também foram demarcados para evitar aglomerações.

SERVIÇO

O Terminal Hidroviário de Belém opera todos os dias da semana, das 6h às 18h, com oito linhas fluviais, sendo seis intermunicipais e duas interestaduais. Ao todo, 21 embarcações atendem as linhas, que são oferecidas por 13 empresas de navegação.

As intermunicipais fazem o trajeto Belém – Camará – Belém; Belém – Soure/Salvaterra – Belém; Belém – Cachoeira do Arari – Belém; Belém – Santa Cruz do Arari – Belém; Belém – Ponta de Pedras – Belém e Belém – Mocajuba - Belém. Já as interestaduais operam o percurso Belém – Macapá – Belém e Belém – Manaus – Belém.

Essas linhas atendem ainda 20 localidades entre os estados do Pará, Amapá e Amazonas. São elas: Almeirim-PA, Belém-PA, Breves-PA, Cachoeira do Arari-PA, Camará-PA, Gurupá-PA, Itacoatiara-AM, Juruti-PA, Macapá-AP, Manaus-AM, Mocajuba-PA, Monte Alegre-PA, Óbidos-PA, Parintins-AM, Ponta de Pedras-PA, Prainha-PA, Salvaterra-PA, Santa Cruz do Arari-PA, Santarém-PA e Soure-PA.