Tenda itinerante empresta livros para o público no Conjunto Satélite e Comunidade Cosanpa

Nesta quinta-feira (21), o público do conjunto Satélite recebe a primeira ação de 2024 do projeto "Viajando com as Letras", que leva tenda itinerante em espaços públicos do conjunto com estantes de livros para empréstimo gratuito. A ação será na Escola Dona Helena Guilhon, de 9h às 12h. Também são realizadas contações de histórias ao vivo e por meio de vídeo, leitura de contos, varal de poesia, exposição de quadrinhos e amostra de fotos antigas.

A iniciativa de incetivo á leitura é voltada para moradores do conjunto Satélite e da comunidade da Cosanpa, no bairro do Coqueiro. A autoria é do psicólogo Idel Canto, com apoio de Adiel Cuca, ator de teatro que se caracteriza de personagens para garantir a ludicidade das ações; além do apoio de Ruth Negrão e outros parceiros.

O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Estado, que tem como objetivo o fomento de atividades e produtos culturais. A realização terá duração de cinco meses.

"São cinco ações que vão ocorrer uma vez por mês. Então, amanhã, nós estaremos iniciando na escola Helena Guilhom, com uma contação de histórias e empréstimos de livros. Toda a ação nossa tem uma atividade cultural e, em seguida, o empréstimo dos livros", explica o psicólogo. A contação de histórias também terá um intérprete de libras para tornar o evento acessível para pessoas com deficiência.

O empréstimo é concedido com um prazo de 30 dias para a devolução, que deve ser realizada no local onde o livro foi emprestado. "Entregamos junto com o livro o endereço de devolução", afirma.

(Divulgação: Idel Canto) (Divulgação: Idel Canto)

O mês de junho é o período em que se comemora o meio ambiente. Pensando nisso, a programação do "Viajando com as letras" será especial para alertar sobre o tema."Em junho, a nossa ação terá uma roda de conversa sobre meio ambiente e aquecimento global, além do empréstimos de livros", declara.

Surgimento do projeto

(Divulgação: Idel Canto) (Divulgação: Idel Canto)

Foi uma ideia que surgiu em meio ao isolamento social da pandemia e que ganhou força a partir de janeiro de 2022 com média de duas ações por mês. "Um projeto piloto. A meta é que não se restrinja apenas ao Satélite. Queremos ampliar para a periferia da região", explicou Idel Canto, que se considera um apaixonado pela leitura."A leitura acaba trazendo conhecimento. Se eu conseguir uma grande quantidade de pessoas daqui da comunidade para a leitura, para mim é um ganho extremo", avalia.

São quase 500 livros, quase todos catalogados e de várias temáticas. A arrecadação das obras começou por meio de pedidos nas redes sociais. E foram recebidos livros de excelente qualidade, conforme ele destacou. O preferido do psicólogo é "Cartas a um jovem terapeuta: Reflexões para psicoterapeutas, aspirantes e curiosos", de Contardo Calligaris, que ele faz questão de recomendar.

Confira o cronograma completo:

Dia 21/03/24 – Escola Dona Helena Guilhon – de 09 às 12 horas

Dia 27/04/24 – igreja de Nossa Senhora do Bom Remédio – de 16 às 19 horas

Dia 11/05/24 – Comunidade da Cosanpa – de 16 às 19 horas

Dia 06/06/24 – Escola Dona Helena Guilhon – de 09 às 12 horas

Dia 06/07 – Praça Sérgio Guilherme – de 17 às 20 horas

A partir do segundo evento, alguns horários estão sujeitos à alteração.

Serviço:

Viajando com as Letras - um projeto de incentivo à leitura

Instagram para mais informações: @viajandocomasletras

Contato: 98475-6848

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidades)