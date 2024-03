Livros grátis para download: USP libera 900 títulos; veja como baixar

A Universidade de São Paulo (USP) está disponibilizando uma verdadeira biblioteca virtual com 900 livros grátis para download em diversas áreas do conhecimento. Através do Portal de Livros Abertos e Portal de Revistas, estudantes, pesquisadores e o público em geral podem ter acesso a obras de engenharia, saúde, educação, turismo, arquitetura e muito mais, além de coleções temáticas.

Além dos livros, a USP também disponibiliza 7.400 publicações de mais de 60 países, incluindo jornais e revistas sobre gastronomia, esporte, entretenimento e muito mais. E para completar, a universidade oferece acesso a suas próprias publicações científicas, com 16 editorias acadêmicas e 42 selos editoriais.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Biblioteca comunitária em Belém: conheça quatro espaços para ler livros de forma gratuita]]

Como acessar livros gratuitos da USP

Os livros podem ser baixados de forma muito simples e fácil, através da plataforma online da universidade. No Portal de Revistas da USP se concentra uma biblioteca digital contendo centenas de revistas publicadas por diversas unidades de ensino e pesquisa da universidade.

Já o sistema do Portal de Livros Abertos da USP conta com mais de 900 títulos publicado e centenas de coleções das mais diversas áreas de conhecimento. Para fazer o download, basta selecionar o material desejado e clicar no formato de arquivo em PDF. Ambas as plataformas são de acesso gratuito e podem ser acessadas por qualquer pessoa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)