Coleta de lixo: Prefeitura tem 10 dias para apresentar cronograma de pagamento

Como resultado de uma reunião, nesta terça-feira (14), entre o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), Prefeitura de Belém e empresas prestadoras de serviços (Guamá Ambiental, BA Ambiental e Terraplena), para tratar da crise na coleta e destinação final do lixo na capital paraense, foi definido que as empresas irão apresentar, até esta sexta-feira (17), o detalhamento da situação financeira com relação ao serviço. A Prefeitura deverá apresentar em dez dias os seus números e um cronograma de pagamento de débitos para com a iniciativa privada. Uma outra reunião entre as partes deverá ocorrer em breve, inclusive, com a participação de outros órgãos relacionados à temática, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

A reunião foi coordenada pelo conselheiro Cezar Colares, do TCM-PA. "Preocupado com a qualidade dos serviços prestados à população de Belém, notadamente, a coleta e destinação do lixo urbano, o Tribunal de Contas dos Municípios convocou uma reunião com a Secretaria de Saneamento da Prefeitura e as empresas que estão prestando os serviços, que estão contratadas pela Prefeitura para fazer a coleta e a destinação do lixo domiciliar e também do entulho", relatou o conselheiro.

Conselheiro Cezar Colares coordena a reunião no Tribunal (Foto: Ascom TCM-PA)

"É público e notório que os serviços não estão bem em Belém e a população demanda muito o TCM-PA, reclamando da falta de coleta regular do lixo, e nós fizemos essa reunião com o objetivo de tentar construir uma alternativa, uma solução, de construir um mecanismo que possa significar a melhoria da qualidade deste recolhimento deste lixo. Aqui ficou muito claro tanto por parte da Prefeitura quanto por parte das empresas as dificuldades financeiras, uma inadimplência da Prefeitura e justificada pela queda na arrecadação, mas nós consensuamos com as empresas que a Prefeitura deverá fazer um cronograma, um planejamento de pagamento desses atrasados, as empresas também ficaram de fazer um planejamento da retomada do serviço, principalmente da coleta do entulho, que é o que está mais impactando a população neste momento", declarou o conselheiro Cezar Colares.

Como destacou o integrante do TCM-PA, "nós vamos tentar ampliar esse diálogo com outras instituições, vamos ter conversas com o Tribunal de Justiça, que está muito atento também com essa questão do lixo, com o Ministério Público, o Ministério Público de Contas, que já esteve presente nesta reunião, com o objetivo de todos podermos sentar à mesma mesa e encontrar uma solução para este problema".

Está em andamento, como frisou Cezar Colares, uma licitação que é uma PPP (Parceria Público Privado) para a coleta e destinação do lixo da Região Metropolitana, um processo, no mínimo, de médio prazo. "Então, o objetivo dessa reunião foi construir uma estratégia para retomar o serviço de coleta, regularizar esse serviço, regularizar também o pagamento da Prefeitura para essas empresas, enfim, encontrar um caminho para que se possa ter um serviço de melhor qualidade emergencial neste momento em que Belém enfrenta essa dificuldade muito grande de coleta contra a coleta e destinação do seu lixo", salientou o conselheiro do TCM-PA.

Na reunião, foi estabelecido um prazo (até sexta-feira, dia 16) para as empresas apresentarem os números delas, o que consideram como pendências financeiras por parte da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), também. No caso, um prazo de dez dias para apresentar os números do que a Prefeitura entende que está pendente de pagamento e também do cronograma de possíveis pagamentos para regularizar a situação.

Na avaliação do conselheiro Cezar Colares, "a reunião foi produtiva, esperamos em breve fazer uma nova reunião, mas essa já com a participação de outros órgãos, de outros poderes, do Poder Judiciário, do Ministério Público, para encontrar esse caminho (consensual) que a população de Belém espera, reclama, com razão, de regularização da coleta e destinação dos resíduos sólidos".

A Terraplena informou que "empresa apresentou para o Tribunal de Contas do Município/PA as ratificações quanto o adimplemento da Limpeza Urbana".

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a empresa Guamá e a Sesan e aguarda por uma posição de ambas sobre o assunto.