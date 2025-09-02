'Tarde Alegre': nova edição do bingo beneficente será realizado em prol da Fazenda da Esperança

O grupo de voluntárias Amigas da Esperança realiza no próximo 9 de setembro, às 16h, mais uma edição da Tarde Alegre, evento beneficente que já se tornou tradição em Belém. A programação acontece na Casa de Plácido, localizada na Rua da Basílica, no bairro de Nazaré, e é aberta a toda a comunidade.

O destaque da tarde será um animado pelo bingo solidário, onde os prêmios incluem eletrodomésticos e diversos outros brindes. A cartela custa R$70,00 e toda a renda arrecadada será destinada à Fazenda da Esperança, instituição que atua na recuperação de pessoas com dependência química e que mantém uma unidade em Mosqueiro.

“Essa verba arrecadada serve para que a gente invista em melhorias na obra da Fazenda: na estrutura, nas instalações, na alimentação e no funcionamento em geral”, explica Luciano Figueiredo, responsável técnico pela unidade em Mosqueiro.

A Tarde Alegre acontece duas vezes por ano e está prestes a completar uma década de existência. Desde o início, a iniciativa é organizada pelas Amigas da Esperança, grupo voluntário que ao longo de todo o ano realiza ações solidárias em prol de diversas instituições e comunidades.

A expectativa é reunir dezenas de participantes em um momento de confraternização, alegria e, principalmente, de compromisso com o próximo.

Luciano reforça que as Amigas da Esperança fazem toda a organização do evento de forma voluntária. “Elas mesmas buscam os prêmios, doam os prêmios, organizam tudo. Todo valor arrecadado é destinado à unidade de Belém do Pará, que é a unidade regional das Fazendas da Esperança do Pará. O objetivo é sempre o bem-estar social e a estruturação da obra”, diz. Segundo ele, a missão da Fazenda da Esperança é acolher com amor, sem julgamentos.

A Fazenda da Esperança atua hoje com mais de 500 acolhidos em todo o estado do Pará. Luciano destaca que a unidade de Belém atende homens de 18 a 60 anos, que passam por um processo de recuperação baseado em três pilares: trabalho, convivência e espiritualidade.

Serviço

Evento: Tarde Alegre – Bingo Beneficente

Data: 9 de setembro (segunda-feira)

Hora: 16h

Local: Casa de Plácido (Rua da Basílica, bairro de Nazaré – Belém/PA)

Cartela: R$ 70,00

Organização: Amigas da Esperança

Renda 100% revertida para a Fazenda da Esperança – Unidade Mosqueiro