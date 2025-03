Tapioca é iguaria versátil, ancestral e com todos os sabores do Brasil

Independentemente da região brasileira, um dos pratos que provavelmente estará em todos os lugares com diferentes nomes é a tapioca. Também conhecida como “beiju”, a tapioca feita com a fécula da mandioca tem a possibilidade de ser misturada com os mais diferentes tipos de recheios garantindo uma alta versatilidade. Um dos chefs especializados em fazer as mais diferentes tapiocas é Eduardo Bouças, de 60 anos, que atua há 20 anos no ramo da tapiocaria.

Proprietário da Tapiocaria Paraense, Bouças comenta que é possível levar a tapioca para todos os tipos de espaço e eventos. Especialista em eventos, ele leva a tapioca para casamentos, festas de 15 anos, congressos, palestras e vários lugares. A tapioquinha também pode ser servida como entrada de pratos principais em qualquer hora.

O chef Eduardo Bouças comenta que a criatividade é o segredo para uma tapioca saborosa. “As pessoas tem mania de comer tapioca somente pela manhã com queijo, com ovo ou presunto e essas coisas, mas a pessoa pode dar uma variada e colocar qualquer recheio como um frango, um cheddar, uma berinjela, um peito de peru, uma calabresa, um molho de tomate, o orégano, um manjericão, uma rúcula. Ela fica maravilhosa. E você pode fazer as [tapiocas] doces também como Romeu e Julieta, banana com canela, doce de cupuaçu, de bacuri com queijo. Fica sensacional. Sempre com a goma fresquinha”, comentou.

A tapioca é um prato carregado de história. A origem remonta a antes da chegada dos colonizadores europeus. Os povos indígenas da América do Sul utilizavam a mandioca, da qual se extrai a fécula para fazer a tapioca, há vários séculos. A própria origem da palavra "tapioca" vem do tupi-guarani e significa "coágulo" ou "amido coagulado", refletindo o processo natural de formação do ingrediente.

O chef Eduardo orienta que se busque por goma fresca, que pode ser comprada nas feiras de Belém. “A tapioca de feira é fundamental. Tirada no dia, ali na sua frente, é fundamental. As de supermercados tem conservantes. As pessoas gostam, mas eu não gosto muito do odor que ela tem, é um pouquinho mais forte. Ela tem um certo conservante. E da feira não, você vê que o cara tirou ali”, afirma.

A iguaria é uma excelente fonte de energia, rica em carboidratos e livre de glúten, tornando-se uma ótima opção para pessoas com intolerância, podendo ser consumida no café da manhã, como lanche ou prato principal. “O que é fundamental é que ela tem que ser bem cozida para não dar problema para as pessoas que têm má digestão. Inclusive, ela pode facilitar a digestão das pessoas. As pessoas sempre comentam que uma tapioca bem durinha e cozida fez bem para digestão”, revela.

Para aquelas pessoas que querem um prato mais leve também é possível utilizar a tapioca. “As pessoas costumam pedir uma tapioca light que seria o que? Você assa uma berinjela de forno, um peito de peru, a rúcula com um queijinho, que nem aquelas crepioca. Ela fica maravilhosa e totalmente light. Eu recomendo sempre uma berinjela assadinha de forno com queijo branco, é sensacional”, recomenda.

PREPARO - Para fazer uma tapioca é simples. É preciso primeiro coar a goma (fécula). Em seguida, colocar uma frigideira no fogo para esquentar. Para saber se está no ponto, pingar algumas gotinhas de água. Se evaporar, a frigideira está pronta para receber a goma da tapioca.

A goma peneirada deve ser colocada com o auxílio de uma colher cobrindo todo o fundo da frigideira. Quanto mais fina deixar a goma mais crocante e molinha a tapioca ficará. Em relação ao tamanho e espessura da goma na frigideira, o ideal é cerca de 15 centímetros de diâmetro, o que dá em média 80 gramas de goma. Quanto mais fino o disco, maior o risco de a tapioca ficar ressecada, por isso é preciso atenção.

Também deve ser acrescentada sal a gosto ou outro tempero que se preferir para dar gosto à goma. Após espalhar bem a goma de maneira uniforme na frigideira deve-se estar atento ao ponto para virar a tapioca. Isso ocorrerá quando ela começar a descolar do fundo da frigideira sem perder o formato de disco. O ponto certo da tapioca deve estar úmida, sem desmanchar ou quebrar. Após virar com o auxílio de uma espátula, pode-se rechear com o sabor que preferir.

A Tapiocaria Paraense esteve nesta quarta-feira (12/03) mostrando seus pratos para as colaboradoras do Grupo Liberal em um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, realizado na sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém. A programação contou com muitas atividades e teve até o cantor Wanderley Andrade para animar a tarde.