Supostas manchas de óleo são avistadas na Baía do Guajará nesta quarta-feira, diz denúncia

Uma substância que se assemelha a manchas de óleo foi visto na manhã desta quarta-feira (11), na Baía do Guajará, em frente ao terminal petroquímico de Miramar. Fabrício Figueiredo, estudante de mestrado em Oceanografia na Universidade Federal do Pará, de 26 anos, fez um vídeo registrando essas imagens, por volta das 7 horas.

“Sou morador de Mosqueiro. E, na vinda para Belém, observei essas manchas”, contou. “Não vi nenhum vazamento diretamente do polo, nas margens. Mas havia barris presos nas laterais, na vegetação. Não sei se é diretamente do polo, ou se era propriedade de barqueiros regionais”, acrescentou. A Redação Integrada de O Liberal está entrando em contato com as autoridades para tentar saber o que de fato causou essas manchas.