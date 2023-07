Horário da Superlua hoje: saiba que horas acontece e onde ver o fenômeno em Belém

Um dos espetáculos mais esperados pelos fãs de astronomia, a Superlua irá ocorrer na noite desta segunda-feira (03). Ela será a primeira das quatro superluas que irão ocorrer em 2023. Em Belém o fenômeno poderá ser observado na Orla da Universidade Federal do Pará (Ufpa), em frente ao Espaço de Ensino Mirante do Rio, a partir de 19h.

Para olhar a Lua, o The Old Farmer’s Almanac orienta que é preciso observar a direção leste, ou seja, o lado oposto em que o Sol estiver se pondo. Quem tiver uma vista desobstruída, conseguirá observar os dois fenômenos simultaneamente. O pico do fenômeno é aguardado para às 21h39.

De acordo com a Nasa, o espetáculo que irá ocorrer hoje é chamado de a Superlua dos Cervos. O evento é chamado assim porque o fenômeno astronômico coincide com o nascimento dos novos chifres dos cervos machos, que passam a emergir nas testas dos animais no início do verão do Hemisfério Norte.

Como acontece o fenômeno da Superlua

A Superlua acontece quando a Lua Cheia coincide com o perigeu do satélite (sua maior aproximação da Terra), ainda de acordo com a explicação da Nasa. O termo não é astronômico, porém o espetáculo recebe esse nome, pois a lua fica até 30% mais brilhante e o diâmetro aparente pode ficar até 14% maior.

O The Old Farmer’s Almanac também diz que a primeira lua cheia do ano será mais luminosa e estará a 361.934 quilômetros da Terra, embora a diferença de tamanho entre uma superlua e uma lua cheia típica possa não ser imediatamente aparente a olho nu. Porém, a Lua nascerá assim que o dia escurecer, antes das 18h e parecerá ser cerca de 7% maior.

Veja quais são os outros eventos astronômicos que irão ocorrer em 2023:

Neste ano, teremos uma sequência de quatro superluas até o mês de setembro. No mês de agosto, irão ocorrer duas superluas, como é o caso da Lua Azul (termo que é popular, não científico). A expressão se refere ao fato de que é a segunda Lua Cheia dentro de um mesmo mês civil. Então, além de superlua, o fenômeno do dia 30/31 de agosto será uma Lua Azul.

Também haverá chuva de meteoros. A Nasa também informou que cerca de 44 toneladas de material meteorítico caem na Terra a cada dia. Quase todo o material é vaporizado na atmosfera, no qual deixa um rastro brilhante, que são popularmente chamados de "estrelas cadentes".

As chuvas de meteoros ocorrem anualmente devido a Terra passar pelo rastro de detritos empoeirados e que são deixados por um cometa. Segundo o Observatório Real de Greenwich, terá 12 chuvas de meteoros que são mais importantes e visíveis. Das 12, três já ocorreram.

SERVIÇO:

Observação da Superlua dos Cervos na UFPA

Local:

Horário: das 19h até às 21h

O evento é gratuito e aberto para o público. Serão cedidos vários telescópios e uma equipe de monitores para a realização da atividade.

*Vitória Reimão (estagiária sob a supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)