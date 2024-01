Solar Flávio Nassar, no complexo Feliz Lusitânia, é inaugurado neste domingo como sede do Promaben

Ainda em comemoração ao aniversário de 408 anos de Belém, celebrado neste mês, a Prefeitura da capital reinaugurou, na manhã deste domingo (21), o Solar Flávio Nassar, nova sede do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). Orçada em R$ 2 milhões, pagos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a obra integra o complexo Feliz Lusitânia e fica localizada em uma área tombada pelo Patrimônio Histórico, na esquina das ruas Dr. Assis com Padre Champagnat, ao lado da Catedral de Belém, no bairro da Cidade Velha.

Nesta manhã, estiveram presentes, além do prefeito Edmilson Rodrigues (Psol), autoridades e representantes do poder público municipal, a sociedade civil, músicos, artistas, arquitetos e outros interessados em acompanhar a entrega do prédio. A obra de restauração foi iniciada em fevereiro de 2023, e o imóvel já funcionou como sede da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), mas estava abandonado e deteriorado devido a um incêndio anos atrás.

Segundo o prefeito de Belém, o prédio já havia sido reformado anteriormente, em 1999, época de seu primeiro mandato à frente do Executivo municipal. Com o incêndio, no entanto, a Defesa Civil condenou o prédio e não era mais possível usá-lo sem uma reforma, o que acabou ficando mais difícil por causa da pandemia da covid-19. “Felizmente, hoje estamos devolvendo a Belém esse imóvel, em pleno Centro Histórico, parte do conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), de modo que ele tem grande valor urbanístico e histórico”, afirmou Edmilson.

Agora, com a reinauguração, o local funcionará como sede do escritório do Promaben, que atende sete bairros, incluindo a Cidade Velha, que sofre influência da bacia da Estrada Nova. “É um programa financiado pelo BID, com recursos municipais, e agora tem um trecho financiado pelo governo federal através do PAC, de modo que a duplicação total da Estrada Nova estará garantida, e o comando será feito a partir daqui”, enfatizou o prefeito. A reforma do prédio é uma das obras prioritárias elencadas pela gestão municipal como preparação da cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada na capital paraense em 2025.

Reforma manteve estrutura original

A obra incluiu reformas nas paredes e nos pisos e a cobertura e o acabamento interno, com divisórias, forros e refrigeração, além da recuperação das duas fachadas e a substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias e de proteção contra raios e incêndios. A área construída do imóvel é de 620 metros quadrados, com dois pavimentos. Também há muitos quadros artísticos nas paredes. O coordenador geral do Programa, Jammerson Leão, destacou que a reforma foi uma economia: "nós gastaríamos com aluguel mais do que seria o valor que foi investido na reforma do prédio, que fica como um legado para a cidade, após as obras do Promaben".

Rodrigo Rodrigues já foi coordenador do Promaben e fez parte da articulação inicial para a reforma. O projeto original do prédio, segundo ele, foi resgatado junto aos órgãos da Prefeitura. “Nós pegamos esse projeto antigo, fizemos uma vistoria no prédio, ele estava com um nível de depreciação muito alto. E a equipe do Promaben, de posse do projeto antigo, reformulou como ficaria hoje. A ideia foi preservar toda a estrutura, manter todas as áreas abertas e usar divisórias para funcionar como administrativo. E, no momento que for decidido pela Prefeitura que será usado de outra forma, essas divisórias podem sair”, explicou.

Homenagem ao arquiteto Flávio Nassar

O nome do prédio foi escolhido em forma de homenagem ao arquiteto, urbanista e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) Flávio Nassar. Ele foi coordenador do Fórum Landi, pró-reitor de Relações Internacionais da UFPA e se dedicou à revitalização do Centro Histórico de Belém. Morreu em 2022, aos 69 anos.

Edmilson defendeu que Nassar deixou “um grande legado na defesa do patrimônio histórico” e disse que ele tinha uma visão de arquitetura muito ligada aos direitos sociais. “O professor Flávio Nassar, um grande intelectual, escritor, poeta, foi homenageado aqui dando o nome ao prédio como Solar Flávio Nassar, exatamente para reconhecer o seu empenho, não só com o patrimônio histórico, mas também com o direito de quem mora na periferia a viver com dignidade”, apontou.

Filho de Flávio, o advogado Paulo André Nassar esteve presente na cerimônia e ressaltou sua felicidade com a homenagem, que ele considera “muito justa” em razão do trabalho de seu pai em defesa da preservação do centro histórico e de luta pela cultura da cidade. “Esse é um lugar muito significativo, e tem muita importância que o prédio que recebe o nome dele esteja situado neste local, na principal praça da cidade, e que abrigue um programa de promoção de justiça urbana”, opinou Paulo André.