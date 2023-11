Boulevard da Gastronomia será inaugurado no dia 25 de novembro, em Belém

Na última terça-feira (14), no edifício sede da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), em reunião de pauta para a entrega do novo espaço do Boulevard da Gastronomia, foi decidido que o espaço será inaugurado no dia 25 de novembro.

De acordo com o diretor presidente da Codem, Lélio Costa, será entregue à sociedade um grande equipamento público, que é o Boulevard da Gastronomia. “Trata-se da valorização de um corredor onde toda a população vai ter acesso e contato com o 'Selo da Unesco', porque Belém é cidade criativa da gastronomia", disse.

"Todo mundo vai ter a oportunidade, no dia 25, de experimentar um grande equipamento público, de qualidade exemplar, bonito, bem feito, além de também degustar do melhor dos cheiros e sabores da nossa gastronomia”, complementou.

Para a programação, estão sendo listados espaços culturais, com feira e estandes, além da apresentação da gestão municipal com eventos de valorização da cadeia da gastronomia, que começa com a produção de insumos e proteínas e finaliza como os pratos culinários de elevado padrão.

O titular da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Deivison Alves, explicou que o Boulevard da Gastronomia é um corredor gastronômico, com uma praça nova totalmente revitalizada, calçadão com piso intertravado, drenagem, nova iluminação pública em LED, espaços de convivência e ciclo-faixa.

“Vamos inaugurar uma importante intervenção urbanística do poder público municipal, o qual tem como objetivo ser um polo turístico e cultural, para fortalecer a economia, gerar emprego e renda, além de possibilitar um novo espaço de convivência para belenenses e turistas, que nos visitam. Vamos inaugurar um novo tempo em nossa cidade”, afirmou Deivison.

O secretário Municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, destacou que o Boulevard da Gastronomia é uma obra que valoriza um dos atrativos turísticos mais importantes e motivo de orgulho de um dos itens mais preciosos da cidade, que é a gastronomia.

“Belém está se recuperando de uma pandemia, que travou todos os setores da sociedade. Neste novo espaço vamos ter os empreendedores de bares e restaurantes, que já estavam lá antes da obra, mas também locais reservados e sinalizados para a gastronomia popular e rápida, artesanatos e música”, disse Apolônio.

A coordenadora geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, informou que o banco vai participar da inauguração do Boulevard da Gastronomia, levando beneficiárias do programa ‘Donas de Si’, programa de qualificação profissional de geração de renda e emprego. "Várias 'Donas de Si' que já são empreendedoras - inclusive, com premiação nacional -, de produtos na área da gastronomia (doces, geléias e compotas), de comidas típicas, de bombons e doces, com insumos regionais vão participar da inauguração", comentou.

Selo Unesco de Gastronomia

Com a inauguração no próximo dia 25, o Boulevard da Gastronomia será uma opção de lazer em Belém e, também, vai estimular o turismo gastronômico na capital, tendo em vista que a mesma possui o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2015, e reiterado em 2020. O selo de Cidade Criativa é renovado a cada quatro anos.

O novo espaço de Belém está localizado na área do Boulevard Castilho França, ao lado da praça Magalhães Barata, entre a avenida Presidente Vargas e a travessa Frutuoso Guimarães.