Sindicato dos Médicos denuncia atraso salarial de pediatras do PSM da 14, em Belém

O Sindicato dos Médicos do Pará (SindMepa) divulgou uma nota pública nesta quinta-feira (28) denunciando o atraso salarial dos médicos pediatras que atuam no Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, em Belém. No comunicado, o sindicato afirma que recebeu relatos e documentos apontando que médicos responsáveis pelo atendimento pediátrico da unidade estariam há meses sem receber pelos plantões realizados.

“Segundo relatos encaminhados ao sindicato e documentos recebidos pela entidade, médicos que atuam no atendimento pediátrico da unidade estariam há meses sem receber pelos plantões realizados”, informou o SindMepa.

A entidade ressaltou que os profissionais continuam atuando em um serviço considerado essencial e de alta demanda na capital paraense, mesmo sem receber.

“O cenário se tornou insustentável para profissionais que seguem exercendo suas funções em um serviço de alta demanda e extrema relevância para a população”, destacou.

Ainda conforme a nota, o problema evidencia falhas dentro da saúde pública. “A situação expõe não apenas a precarização das relações de trabalho na saúde pública, mas também o impacto direto da terceirização desorganizada e da ausência de garantias mínimas de regularidade contratual e financeira para os profissionais médicos”, afirmou o sindicato.

“O SindMepa considera inadmissível que trabalhadores da saúde permaneçam desempenhando atividades essenciais sem a devida contraprestação financeira, sobretudo em um setor tão sensível quanto a urgência e emergência pediátrica”, ressaltou.

Por fim, a entidade informou que continuará acompanhando o caso. “O SindMepa seguirá vigilante, acompanhando os desdobramentos do caso e atuando em defesa da categoria médica e da assistência segura à população paraense”, concluiu a nota.