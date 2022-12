Símbolos do Natal, presépios podem ser visitados em espaços públicos de Belém

Para cristãos, o Natal representa o nascimento de Jesus Cristo. O presépio, que retrata o menino Jesus na manjedoura, logo após o nascimento em um estábulo, com seus pais, José e Maria, é um dos príncipais símbolos desse período. O item é um dos mais tradicionais da decoração natalina e pode ser visitado em alguns espaços públicos de Belém, como a Basílica Santuário, a Catedral da Sé e o Porto Futuro.

Na Basílica Santuário, localizada no bairro de Nazaré, o presépio causou emoção a católicos que visitaram o local. No primeiro Natal sem restrições da covid-19 após dois anos, a autônoma Madalena Costa, de 57 anos, não conteve a emoção. "Para mim, o presépio representa a chegada de Jesus para nos dar liberdade. Lembra o nascimento daquele que veio para nos trazer paz e tranquilidade. Depois que a gente passou por um período de tanta dificuldade, o presépio nos lembra que nós ainda estamos vivos, ainda estamos aqui. Renovação é uma palavra que define", conta.

A estudante Yasmin Aghata, de 17 anos de idade, visita o presépio pelo segundo ano. Ela não é católica, mas diz gostar de apreciar a beleza da decoração da Basílica, além de se sentir bem na igreja. "Eu acho bem interessante a gente conhecer mais sobre a nossa tradição, a gente visitar, as coisas são bem bonitas e dá uma sensação boa de estar na Basílica. Mesmo não sendo dessa religião, não tem como negar a beleza disso tudo aqui", destaca.

Na Basílica, a visita ao presépio ocorre às segundas, terças, quintas e sextas, das 6h às 20h, às quartas, das 6h às 21h, aos sábados, das 6h às 19h, e aos domingos, das 6h às 13h. O presépio da Basílica Santuário será desmontado no dia 06 janeiro de 2023, na solenidade da Epifania do Senhor.

Visitação na Catedral da Sé e no Porto Futuro

Já na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, o presépio pode ser visitado de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 16h às 19h, no sábado, das 8h às 12h e das 16h às 20h, e nos domingos, das 6h às 12h e das 16h às 20h.

No Porto Futuro, no bairro do Reduto, a visitação ocorre conforme o horário de funcionamento do parque, diariamente, das 6h às 22h.