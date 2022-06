Servidores do Grupo Liberal participam de palestra sobre motivação pessoal

Servidores do Grupo Liberal participaram nesta terça-feira (14), de uma palestra para falar sobre motivação pessoal. A ação foi conduzida pela psicóloga Renata Dolzane e faz parte da programação “Junho Saudável”.

A atividade iniciou com a especialista realizando uma pergunta como uma autorreflexão para os trabalhadores. “O que trouxe você aqui? Nós somos feitos a partir das nossas escolhas”, disse.

A dinâmica continuou e as pessoas tiveram que formar duplas para conversarem e saberem melhor do outro.

A gerente de Recursos Humanos da empresa, Vera Amorim, destacou surpresa que, apesar da convivência é necessário conhecer o próximo. “A gente trabalha na mesma empresa e departamento, mas não nos conhecíamos”, contou Vera.

Renata explicou que a atualidade precisa de conversas assim.

“No momento que estamos hoje, veio à tona a importância de cuidar da saúde mental. Meu objetivo é fazer com que vocês saibam o seu devido valor. Muitas vezes a gente se sente só. O motivo da ação é individual, mas isso não significa dizer que a relação com o outro não possa melhorar o nosso dia e o desempenho no trabalho”, finalizou.

Ao final da palestra, foram sorteados ingressos do UCI Cinemas.

Programação "Junho Saudável"

Desde o dia 1º deste mês, o Grupo Liberal realiza diversas ações para melhorar a saúde dos trabalhadores. Incluindo massoterapia e palestras para falar sobre as relações entre a autocobrança e trabalhar no possível.

Na próxima quarta-feira (22), acontece aplicações de vacinas com técnico da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e auriculoterapia junto com ventosoterapia durante o período da tarde. No dia seguinte, será realizado bandagem elástica de 14h às 18h e aulão de alongamento às 22h. A ação termina no dia 29 e terá pescaria e distribuição de mingau, na área da recepção da empresa.