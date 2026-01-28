Servidores da assistência social de Belém ocupam sede da Funpapa no 10º dia de greve

Servidores da assistência social de Belém ocuparam a sede da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) na manhã desta quarta-feira (28), no 10º dia de greve da categoria. Parte dos trabalhadores acampou em frente ao prédio da fundação, localizado na avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, enquanto outro grupo ocupou a sala da presidência do órgão. A mobilização tem como principal objetivo a realização de uma audiência oficialmente agendada entre os servidores e a direção da Funpapa.

Segundo a comissão de greve, estava prevista para a manhã desta quarta-feira (28) uma reunião entre a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Assistência Social (Sintsuas), representantes do movimento grevista e a então presidenta da Funpapa, Susi Cristina Barata de Oliveira.

No entanto, os servidores afirmam que foram surpreendidos por uma mudança na presidência da fundação, feita sem aviso prévio. De acordo com a comissão, a nova gestão não recebeu o sindicato nem os trabalhadores. Diante disso, a ocupação da sala da presidência foi decidida como forma de pressionar pela realização da reunião.

Trabalhadores e trabalhadoras ocupando a sede da Funpapa (Foto: Comunicação Sintsuas)

Manutenção da greve

Na terça-feira (27), os servidores da assistência social decidiram pela manutenção da greve. Mais de 700 servidores efetivos da Funpapa aderiram ao movimento, entre cerca de 900 trabalhadores, segundo a integrante da diretoria do Sintsuas, Josyanne Quemel.

Josyanne informou que será apresentada a lista de representantes que irão compor um grupo de trabalho responsável por discutir as problemáticas da lei aprovada pela Câmara Municipal em dezembro do ano passado. Segundo ela, a criação do grupo foi sugerida pelo governo em um encontro realizado na semana anterior com o secretário municipal de Gestão, Patrick Tranjan.

Desde o início da greve, os trabalhadores realizaram diversos atos, incluindo manifestações em frente à Funpapa, ocupação da avenida Almirante Barroso, bloqueio da avenida Rômulo Maiorana e caminhada até a Prefeitura de Belém.

‘Pacote de maldades’

A mobilização é contra o que os trabalhadores chamam de “pacote de maldades”, um conjunto de projetos de lei enviados pelo prefeito de Belém, Igor Normando, e aprovados durante a 8ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal, em dezembro de 2025. Segundo o Sintsuas, entre as 13 medidas previstas está a extinção da Funpapa, além de mudanças que impactam diretamente a carreira e a remuneração dos servidores.

Os trabalhadores também denunciam condições precárias de trabalho, falta de equipes, ausência de materiais básicos e abandono dos serviços da assistência social. O sindicato ressalta ainda que, desde o ano passado, não há diálogo efetivo com a gestão municipal.

A Funpapa é o órgão da Prefeitura de Belém responsável pela gestão da política de assistência social no município. A fundação atua com programas, serviços e benefícios voltados a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo acolhimento de pessoas em situação de rua, crianças, migrantes e refugiados, além da gestão do Cadastro Único e de serviços de proteção social básica e especial, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS).

Posicionamento

