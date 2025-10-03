Serviços gratuitos são ofertados a cães e gatos neste sábado (4/10), em Belém; saiba mais
A ação ocorre na praça Batista Campos, de 8h às 13h
A praça Batista Campos recebe neste sábado (4/10) mais uma ação do Belém Animal, em alusão ao Dia Mundial dos Animais. A programação, promovida pela Prefeitura de Belém, terá serviços gratuitos para tutores de cães e gatos, atividades educativas e conscientização sobre os cuidados com os animais, especialmente em áreas como feiras e mercados.
A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), em parceria com a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (Sepda), e ocorre pela primeira vez em um dos pontos mais simbólicos da cidade: o mercado do Ver-o-Peso, com serviços concentrados na praça Batista Campos, de 8h às 13h.
O objetivo da ação é sensibilizar permissionários, consumidores e tutores de animais sobre a importância da guarda responsável, promover boas práticas no trato com os animais e reforçar o compromisso com a saúde pública e o respeito ao bem-estar animal.
Confira os serviços ofertados
- Vacinação antirrábica;
- Atendimento veterinário;
- Mutirão de castração: com cadastro e coleta de hemograma no local (somente animais sem raça definida e com até 7 anos de idade poderão ser cadastrados para castração);
- Cadastro para microchipagem;
- Adoção de animais;
- Conscientização sobre guarda responsável;
- Sensibilização contra a comercialização irregular de animais.
