Serviços gratuitos são ofertados a cães e gatos neste sábado (4/10), em Belém; saiba mais

A ação ocorre na praça Batista Campos, de 8h às 13h

Saul Anjos

A praça Batista Campos recebe neste sábado (4/10) mais uma ação do Belém Animal, em alusão ao Dia Mundial dos Animais. A programação, promovida pela Prefeitura de Belém, terá serviços gratuitos para tutores de cães e gatos, atividades educativas e conscientização sobre os cuidados com os animais, especialmente em áreas como feiras e mercados.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), em parceria com a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (Sepda), e ocorre pela primeira vez em um dos pontos mais simbólicos da cidade: o mercado do Ver-o-Peso, com serviços concentrados na praça Batista Campos, de 8h às 13h.

O objetivo da ação é sensibilizar permissionários, consumidores e tutores de animais sobre a importância da guarda responsável, promover boas práticas no trato com os animais e reforçar o compromisso com a saúde pública e o respeito ao bem-estar animal.

Confira os serviços ofertados

  • Vacinação antirrábica;
  • Atendimento veterinário;
  • Mutirão de castração: com cadastro e coleta de hemograma no local (somente animais sem raça definida e com até 7 anos de idade poderão ser cadastrados para castração);
  • Cadastro para microchipagem;
  • Adoção de animais;
  • Conscientização sobre guarda responsável;
  • Sensibilização contra a comercialização irregular de animais.
Belém
.
