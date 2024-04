Em Belém, serviços do novo sistema de limpeza urbana começam na segunda (15/04)

Os serviços de coleta, varrição, implantação de ecopontos e de lixeiras e ativação de um canal de atendimento à população de Belém começarão na próxima segunda-feira (15/04), a cargo da Ciclus Amazônia, empresa vencedora da licitação do sistema de coleta e tratamento dos resíduos sólidos da capital, realizada pela Prefeitura de Belém. Estima-se o recolhimento de 2 mil toneladas de resíduos por dia neste primeiro mês de atuação do consórcio.

O plano diretor está sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Para as ações manuais e automáticas de limpeza, capinagem, roçagem, raspagem e pintura de guias e postes de vias públicas, a cidade foi dividida em Belém Sul, Belém Norte, ilhas de Outeiro, Cotijuba, Mosqueiro, Combu, Murutucum e Ilha Grande.

Os serviços de varrição, limpeza, capinagem e roçagem de áreas públicas, entre outros, ocorrerão diariamente, por meio do trabalho de mais de 2 mil colaboradores. No total, serão utilizados cerca de 450 equipamentos, incluindo contêineres móveis, caminhões, patrulhas mecanizadas e roçadeiras, atuando nos períodos diurno e noturno na capital paraense.

Ao longo dos próximos meses, também serão instaladas lixeiras, ecopontos e contêineres semienterrados para receber os resíduos entregues pela população.

Confira detalhes dos serviços em Belém

• Trabalho começa na segunda-feira (15/04), com um efetivo total de 2 mil trabalhadores e mais de 450 equipamentos, incluindo o recolhimento de resíduos hospitalares;

• Serviços de varrição, limpeza, capinagem e roçagem de áreas públicas ocorrerão inicialmente nos períodos diurnos;

• Serão instalados pontos de coleta seletiva, lixeiras e contêineres, principalmente em feiras e parques;

​• A coleta seletiva será implantada em toda a cidade, começando pelo distrito de Icoaraci e pelos bairros da Pedreira, Telegrafo, Souza, Marambaia, São Brás, Nazaré, Batista Campos e Umarizal.

Belém, cidade limpa

“Nosso foco é transformar Belém em uma cidade limpa o mais rápido possível, por isso fizemos um amplo planejamento e estamos iniciamos os trabalhos 22 dias antes do previsto. Sabemos dos desafios e, por isso, estamos empregando toda a experiência das empresas que compõe a Ciclus Amazônia, não somente na gestão dos resíduos, mas também na capacidade de mobilização de equipamentos e colaboradores, com geração de emprego e renda para a população belenense”, destaca Luiz Gomes, CEO da Ciclus Amazônia.

Para o recolhimento de materiais recicláveis, serão instalados ecopontos no bairro da Pedreira e no canal do Tucunduba; os já existentes na São Joaquim e na Avenida Bernardo Sayão serão restaurados.

Também haverá a implantação de pontos de entrega voluntária em locais de grande movimentação de pessoas, como as praças da República e Batista Campos, assim como no Portal da Amazônia. Para a coleta destes materiais serão empregados caminhões com carroceria tipo gaiola, carroceria Munck e poliguindaste duplo, além de contêineres de volumetria variada entre 240 litros e 5 m³.

Os resíduos recicláveis serão encaminhados para as cooperativas de catadores indicadas pela Sesan. Essas cooperativas estão sendo identificadas e cadastradas por meio de um diagnóstico a ser elaborado pela Ciclus Amazônia e que comporão o sistema de gestão de resíduos do Município.

Varrição

A varrição ocorrerá tanto de forma manual como mecanizada, contribuindo para a limpeza e conservação de locais públicos. Serão 89 setores executados no período diurno e 14 no noturno com o uso de contêineres com capacidade de 120 litros, percorrendo mais de 360 km/dia.

Com o uso da Varredeira Mecanizada, usada pela primeira vez em Belém, diariamente, serão atendidos seis setores de noite, limpando mais de 60 km/dia de avenidas.

Passagem em feiras e hospitais

No total, serão atendidas mais de 52 feiras livres e mercados municipais de Belém. As feiras da 25 de Setembro (travessa Antonio Baena), do Entroncamento, da 8 de Maio e o Mercado Municipal de Icoaraci, por exemplo, contarão com a instalação de contêineres semienterrados e os já localizados nas feiras da Cremação e da 25 de setembro (travessa Das Mercês) serão restaurados. Os eventos ao ar livre também contarão com a utilização de contêineres, caminhões coletores e caminhões pipa para a lavagem desses locais.

Em atendimento as áreas não contempladas pelos serviços rotineiros e atendimento às ordens de serviço da Sesan, serão disponibilizadas equipes para mutirão auxiliar de serviços gerais, pás mecânicas, caminhões basculante e roçadeiras.

“Desde já, pedimos que a população se engaje conosco nesta transformação de Belém: deixar o lixo na rua perto da hora da passagem do caminhão, não fazer descartes em vias públicas ou utilizar pontos de coleta clandestinos e, principalmente, separar o resíduo reciclável, que gera empregos e renda para muitas famílias. Utilizem e conservem os pontos de coleta que estamos disponibilizando, que serão fundamentais para a construção de uma cidade mais limpa”, completa Luiz Gomes.

Sobre a Ciclus Amazônia

A Ciclus Amazônia é uma empresa da Ciclus Ambiental, holding do Grupo Simpar, responsável pela gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos de Belém em conjunto com a Promulti e Terraplena. Realiza a coleta, varrição, implantação de ecopontos, a recuperação do aterro do Aurá e a disposição final adequada do lixo da cidade. Também trabalhará na inserção de catadores e na implantação de estação de Transferência de Rejeitos (ETR) e assim como um novo Centro de Tratamento de Resíduos (CTR). A concessão tem duração de 30 anos e receberá investimento total de R$ 700 milhões, sendo R$ 400 milhões destinados para os primeiros dez anos.