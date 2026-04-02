Semana Santa: mais de 34 mil pessoas são esperadas nos terminais rodoviários de Belém e Ananindeua
Em Belém, a expectativa é de que a movimentação seja de 22.400 pessoas, enquanto em Ananindeua a previsão é de 12.100.
Mais de 34 mil passageiros são esperados nos terminais rodoviários de Belém e de Ananindeua no feriado de Semana Santa. Em Belém, a expectativa é de que a movimentação seja de 22.400 pessoas, enquanto em Ananindeua a previsão é de 12.100.
Belém
No Terminal Rodoviário de Belém, são aguardados 17.800 embarcados, 4.600 desembarques, com acréscimo de 50% ao número real de 2025.
Confira os destinos mais procurados no Pará:
1. Cametá
2. Vigia
3. Marudá
4. Acará
5. Tauá
E para fora do estado são:
1. Salvador
2. Fortaleza
3. São Luiz
4. Rio de janeiro
Ananindeua
No Terminal Rodoviário de Ananindeua, a previsão é de 9.600 embarcados, 2.500 desembarques, com acréscimo de 35% ao número real do ano passado.
Os destinos mais procurados são:
1. Vigia
2. Cametá
3. Bragança
4. Tauá
5. Maruda
E para fora do estado são:
1. Salvador
2. Fortaleza
3. São Luiz
4. Fortaleza
5. Rio de Janeiro
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