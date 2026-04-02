Semana Santa: mais de 34 mil pessoas são esperadas nos terminais rodoviários de Belém e Ananindeua

Mais de 34 mil passageiros são esperados nos terminais rodoviários de Belém e de Ananindeua no feriado de Semana Santa. Em Belém, a expectativa é de que a movimentação seja de 22.400 pessoas, enquanto em Ananindeua a previsão é de 12.100.

Belém

No Terminal Rodoviário de Belém, são aguardados 17.800 embarcados, 4.600 desembarques, com acréscimo de 50% ao número real de 2025.

Confira os destinos mais procurados no Pará:

1. Cametá

2. Vigia

3. Marudá

4. Acará

5. Tauá

E para fora do estado são:

1. Salvador

2. Fortaleza

3. São Luiz

4. Rio de janeiro

Ananindeua

No Terminal Rodoviário de Ananindeua, a previsão é de 9.600 embarcados, 2.500 desembarques, com acréscimo de 35% ao número real do ano passado.

Os destinos mais procurados são:

1. Vigia

2. Cametá

3. Bragança

4. Tauá

5. Maruda

E para fora do estado são:

1. Salvador

2. Fortaleza

3. São Luiz

4. Fortaleza

5. Rio de Janeiro