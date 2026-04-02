Semana Santa: frota de ônibus Belém-Mosqueiro terá reforço e até 15 viagens extras por dia

A frota de ônibus para atender a demanda de passageiros com destino ao distrito de Mosqueiro terá reforço durante o feriado da Semana Santa. A operação especial será realizada entre os dias quinta-feira (2) e domingo (5). O reforço na frota será progressivo, com 5 veículos extras na quinta-feira (2) e até 15 ônibus extras, diariamente, entre sexta-feira (3) e domingo (5), distribuídos em dois turnos de operação. Os ônibus sairão do terminal localizado na Praça José Sidrim, na avenida Almirante Barroso, próximo à avenida Ceará, no bairro de São Brás.

Em Mosqueiro, os coletivos percorrerão bairros e praias como Carananduba, São Francisco, Ariramba, Murubira e Chapéu Virado. Todos os veículos escalados serão do tipo “geladão”, com tempo médio de percurso estimado em cerca de 4h40.

O reforço será progressivo, com cinco veículos extras na quinta-feira (2) e até 15 ônibus adicionais por dia entre sexta-feira (3) e domingo (5), distribuídos em dois turnos. A operação terá horários diferenciados ao longo dos dias: na quinta-feira (2), o reforço começa por volta das 14h. Já na sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), as saídas extras iniciam pela manhã e seguem ao longo de todo o dia, com intensificação no período da noite, especialmente para o retorno dos passageiros.

Tarifa

A tarifa da linha segue o valor regular de R$ 4,60, com meia passagem a R$ 2,30. No entanto, a isenção total da tarifa será aplicada exclusivamente na Sexta-feira Santa (3) e no domingo (5). As empresas operadoras poderão utilizar veículos de outras linhas para reforçar a frota, conforme a necessidade operacional.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), a operação especial foi planejada para garantir maior fluidez no transporte e atender com eficiência a população, minimizando transtornos e assegurando o deslocamento até Mosqueiro durante o feriado prolongado.