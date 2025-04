Semana Santa: confira o funcionamento dos serviços de Saúde em Belém

Em razão das celebrações da Semana Santa e do feriado de Tiradentes (21), o atendimento na rede municipal de saúde de Belém seguirá um cronograma especial. As UBSs estarão com as atividades suspensas a partir desta quinta-feira, 17. Os serviços essenciais, como prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento, algumas Unidades Básicas de Saúde que operam 24 horas, entre outros considerados indispensáveis, estarão em pleno funcionamento.

A Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta quinta-feira, 17, o que afeta o atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

As UBSs estarão com as atividades suspensas a partir desta quinta-feira, 17, e retomam o atendimento normal na terça-feira, 22, no horário habitual, das 8h às 17h, com os serviços de vacinação, consultas médicas, atendimentos de enfermagem e marcação de exames.

Atendimento no Casa Dia

O serviço Casa Dia, referência no atendimento especializado a pessoas vivendo com HIV/Aids, funcionará nesta quinta-feira, 17, das 7h às 12h, com atendimento médico e farmacêutico. O serviço também retoma as atividades normais na terça-feira, 22.

Serviços essenciais seguem em funcionamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que o ponto facultativo e o feriado não se aplicam aos serviços considerados essenciais. Estarão em pleno funcionamento os prontos-socorros Mário Pinotti (14 de Março) e Humberto Maradei (Guamá), o Hospital Geral de Mosqueiro, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além das Unidades Básicas de Saúde que funcionam 24 horas, localizadas em Cotijuba, Icoaraci, Outeiro, Tapanã, Bengui, Jurunas, Carananduba e Baía do Sol.

Também seguem funcionando normalmente a Central de Regulação de Leitos, o Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), garantindo assistência à população durante o feriado prolongado.

Atenção à população

A Sesma orienta que, em caso de situações de urgência ou emergência, a população busque atendimento nos serviços que estarão ativos ou acione o Samu pelo número 192. Em casos leves ou de rotina, o ideal é aguardar a retomada dos atendimentos nas UBSs a partir de terça-feira, 22.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com