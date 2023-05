Secretaria Municipal de Saneamento se envolve em confusão virtual após interação deturpada nas redes

A equipe de comunicação da Secretaria Municipal de Saneamento acabou se envolvendo em uma confusão, nas redes sociais, após repercutir a forma de interação entre os representantes da secretaria com os internautas. A comunicação inusitada teria começado no último domingo (28), por meio do instagram e twitter da instituição, mas somente nesta terça-feira (30), a assessoria de comunicação do órgão se pronunciou.

O tumulto é marcado a partir de cobrança feita por internautas com relação a pedido de melhorias e obras para seus bairros. Diante das críticas, o social media que representa a secretaria, em vários momentos, responde de forma grosseira aos internautas.

Um dos internautas escreveu: "Cadê as grandes obras no bairro do Guamá e nos demais bairros? Gestão vergonhosa. Belém está horrível". Nesse caso, a Sesan responde: Nossa Senhora de Nazaré que te guarde. Rapaz... Tu não sabes o que é deboche. Tu estás acostumado com pessoas fazendo ctrl-c, ctrl-v nas respostas. Aí vem eu um serumaninho de boas, responder de forma leve e natural, aí é deboche. Éguaaa...vcs preferem as respostas robôs", responde o social media.

Em outra interação, um internauta pontua: "Fazendo sempre um serviço de péssima qualidade". E o representante da secretaria nas redes retruca: "O serviço é amanhã e tu já sabes da qualidade da obra? Qual o segredo de prever o futuro?".

Nesta terça-feira (30), após o caso ganhar repercussão, a Secretaria Municipal de Saneamento publicou nota de esclarecimento. "Informamos que os comentários ocorridos no último domingo (28), em seu perfil do instagram, não refletem a postura e orientação institucional do órgão. A Sesan pede desculpas a todos os usuários que se sentiram ofendidos com as respostas dadas durante esse episódio pontual e isolado. Informamos, ainda, que já tomamos providências internas para que o ocorrido nunca mais se repita".