Sesan começa ações de educação ambiental em Belém

Conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do lixo domiciliar e de entulhos. Esse é o objetivo das ações de educação ambiental e fiscalização de despejo de resíduos sólidos em Belém que a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) começou na terça-feira (19).

A atividade também vai informar sobre os dias corretos da coleta na área. Além disso, questionários serão aplicados a moradores para diagnosticar problemas existentes, para que as equipes da Sesan possam realizar projetos como oficinas, palestras e atividades culturais, como política de educação ambiental.

Essa iniciativa faz parte da Ação de Limpeza Emergencial, que inclui a limpeza de áreas previamente identificadas em toda a cidade, com cerca de dois mil trabalhadores, com apoio da Guarda Municipal de Belém.

Os primeiros locais a serem visitados pela educação ambiental, na terça, foram o entorno do Conjunto Liberdade, na região do Riacho Doce, bairro da Terra Firme, e a área do canal da travessa Antônio Baena com a avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. Posteriormente, outras áreas também serão visitadas de acordo com o cronograma da área.

Inverno terá coletas programadas de entulhos

Coordenadora de Educação Ambiental e Fiscalização da Sesan, Odair Matos disse que o objetivo é aproximar a secretaria das comunidades e esclarecer que o cidadão é corresponsável na gestão do lixo e dos despejos de resíduos. Ela também destacou que, nesse período de chuvas intensas, será realizada uma coleta programada de entulhos em residências.

“De acordo com o plano de saneamento básico, vamos retirar uma vez por mês até um metro cúbico de entulhos por residência. Além do planejamento feito por áreas, um canal de comunicação direto com a Sesan será disponibilizado para que a população possa solicitar o serviço”, explicou.

Em entrevista à redação integrada de O Liberal no último dia 13, o diretor de resíduos sólidos da Sesan, engenheiro Pedro Piqueira, chegou a afirmar que a Sesan já havia levantado em torno de 200 pontos críticos, em várias partes da capital. "A gente sabe que o que é fomenta muito isso é uma questão de nível social, que são os ‘carrinheiros’”.

Carrinheiros são aqueles trabalhadores que, usando carrinho de mão e em troca de dinheiro, recolhem esses materiais descartados pelos moradores e os jogam nas vias públicas e, também, às margens dos canais.

“A gente sabe que é uma questão social, inclusive de subsistência. A Prefeitura, através da Sesan. Já está criando equipes de educação ambiental e também equipes de aplicação do Código de Posturas, para saber de que forma vai inserir esses ‘carrinheiros’ no sistema produtivo, até por ser um meio de subsistência deles”, acrescentou Piqueira.