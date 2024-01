Saúde para 2024: especialista explica como fazer um check-up

Na lista de metas para o novo ano de muitas pessoas, um dos tópicos principais é cuidar da saúde. Por isso, para começar 2024 com o pé direito, um passo crucial é fazer um check-up médico com exames clínicos e laboratoriais para avaliar sua saúde. Mas, esse processo de checagem geral deve passar por um especialista que vai orientar um check-up personalizado com base na idade e nas necessidades de cada paciente, embora alguns testes específicos possam ser realizados em diversas fases da vida.

O clínico-geral e cardiologista, Antônio Monteiro, afirma que ir ao médico regularmente é o principal passo para os cuidados com a saúde. “É recomendado uma visita anual ao médico, onde será realizado o exame físico, com aferição da pressão arterial, ausculta cardíaca e pulmonar e, se necessário, a solicitação dos exames laboratoriais e de imagem”, disse.

Além disso, claro, procurar o médico em todas as situações de mudança com o corpo, como um cansaço que antes não existia, alguma dor recorrente pode fazer a diferença.

Segundo o clínico, não existe uma ‘receita’ de check-up pré determinada, ou seja, não existe uma lista de exames pronta que todas as pessoas devem fazer. Ele diz que tudo vai depender do paciente e do que for detectado no exame físico.

“O check-up começa a partir de uma consulta bem feita, com um exame físico completo. Após essa primeira etapa, solicitamos os exames de acordo com as alterações encontradas ou buscando as doenças mais comuns, segundo a idade do paciente ou de alguma característica encontrada. Por exemplo, pessoas com mais de 40 anos apresentam uma maior chance de apresentar diabetes, então nessas pessoas é fundamental que seja dosado a glicemia”, explica.

Por onde começar?

Para iniciar o check-up, é importante escolher bem qual será o profissional. O cardiologista Antônio Monteiro explica que essa avaliação pode ser feita por qualquer especialidade médica, seja cardiologista, clínico ou médico de família, o principal é que seja um médico de sua confiança.

No caso dos usuários do Sistema Único de Saúde, o primeiro passo a ser tomado é procurar uma Unidade Básica de Saúde, onde médicos e enfermeiros devem conversar com o paciente sobre os exames periódicos.

Quais exames fazer?

O médico explica que não existe um combo de exame completo que deve ser solicitado para todos de forma geral, e sim direcionada para cada necessidade. Portanto, antes de partir por conta própria e querer realizar diversos exames, é fundamental que seja avaliado por um profissional médico para indicar a necessidade de cada exame.

Cada caso é um caso. Mas, de maneira geral, segundo o Antônio, exames como hemograma, colesterol e glicemia, são os mais solicitados e trazem aos médicos uma visão geral do quadro do paciente.

Segundo o Ministério da Saúde, em um check-up, devem ser analisados os seguintes exames:

Sangue: hemograma e dosagem dos níveis de colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia, insulina, hormônios da tireoide e do fígado;

Aferição de pressão arterial, verificação de peso e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC);

Teste de detecção de sífilis, pesquisa de anticorpos anti-HIV e dos vírus da hepatite B e C;

Função pulmonar (indicada aos fumantes);

Avaliação da próstata para os homens e exame Papanicolau para as mulheres;

Mamografia para as mulheres;

Exame de urina;

Exame de fezes.

Como complemento é preciso estar atento ao calendário de vacinação. O especialista Antônio Monteiro diz que é importante acompanhar sua caderneta de vacinação mas, se caso não souber quais doses deve tomar, é recomendável buscar orientação e mais informações em um posto mais próximo. “Para prevenir diversas doenças contamos com vacinas eficazes e seguras que devem ser mantidas atualizadas, como por exemplo da COVID 19 e a gripe, então, caso a pessoa não tenha certeza que tenha o calendário vacinal completo é recomendado que procure o posto de saúde mais próximo de sua casa para uma avaliação e detecção das vacinas que precisam ser realizadas ou reforçadas”.

O Ministério da Saúde indica que a imunização contra a influenza, contra gripe, é necessária anualmente, enquanto a vacina contra difteria e tétano requer reforço a cada dez anos. A BCG, contra tuberculose, e a vacina contra rubéola são administradas apenas uma vez ao longo da vida. Já contra a hepatite B, são necessárias três doses, com um intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose, seguido por seis meses entre a segunda e a terceira.

Além das medidas de prevenção que fazem parte do check-up, o clínico também destaca a necessidade de adotar e manter, ao longo do ano, hábitos de cuidados básicos com a saúde como: seguir uma alimentação balanceada, beber água, praticar atividades físicas, evitar consumo de álcool em excesso e o tabagismo e, claro, ter acompanhamento médico regular.