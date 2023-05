Entenda a importância dos exames preventivos para a saúde

Os exames preventivos têm como objetivo principal a detecção precoce de doenças, o que possibilita um tratamento mais efetivo na maioria das vezes para as pessoas que os realizam. Além disso, esses procedimentos possibilitam uma visão geral da saúde, sendo assim, o especialista pode orientar sobre o estilo de vida do paciente, tanto em relação à alimentação quanto aos hábitos comportamentais.

Segundo Ingrid Daniela Streithorst Leal, especialista em clínica médica do Hospital Adventista de Belém, existem diversos exames preventivos, porém a recomendação para a realização desses procedimentos depende do sexo, faixa etária, histórico pessoal e familiar do paciente. Por isso, é necessário consulta com o clínico geral anualmente para que ocorra a orientação e direcionamento de maneira individual quanto aos exames.

“Para cada fase da vida existem exames específicos e mais adequados. Por exemplo, para o recém-nascido, os testes do pezinho, olhinho e ouvido. Na idade adulta, testes de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), avaliação da pressão arterial, preventivo ginecológico e exames da próstata. Já em uma idade mais avançada, dosagens hormonais e exames de imagem do coração ou cérebro”, destaca a médica Ingrid Daniela.

Os exames de rastreamento e detecção precoce de doenças mostram, em geral, os seguintes grupos:

- Diversos tipos de câncer como o câncer de mama ou de próstata;

- Doenças metabólicas, entre elas, diabetes e hipertensão;

- Doenças autoimunes como hipotireoidismo e lúpus.

Crianças

A médica ressalta que, quando se trata das crianças, é importante a realização de exames laboratoriais regularmente. “Crianças sem sintomas, ativas e que não possuem nenhuma doença de base, deveriam realizar exames laboratoriais periódicos mais simples como hemograma, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, urina e fezes”, orienta Ingrid Daniela.

Caso o menino ou menina apresente algum sintoma ou fator de risco familiar, o pediatra deve solicitar outros exames de acordo com a necessidade individual.

Consequências

É válido ressaltar que a não realização dos exames preventivos leva ao risco aumentado de não se detectar precocemente doenças, atrasando o tratamento e ocasionando, muitas vezes, o surgimento de complicações crônicas que tornam necessário o uso de medicações, consultas médicas periódicas, o aumento do custo de vida e a diminuição da qualidade e expectativa de vida.

Todos os anos, hospitais, clínicas e o Ministério da Saúde fazem campanhas específicas de conscientização para a população sobre a importância da realização de exames preventivos, como o “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”.

O Hospital Adventista de Belém realiza exames preventivos laboratoriais e de imagem, desde o recém-nascido até a idade mais avançada, atendendo todas as necessidades de um programa de rastreamento clínico. Além disso, o hospital também faz coletas laboratoriais em domicílio. Para agendar a coleta, entre em contato por meio dos números: (91) 3084-7343 (telefone e WhatsApp) ou (91) 3084-7410 (apenas telefone). Clique aqui e saiba mais sobre os serviços da instituição de saúde.