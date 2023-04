Hospital Adventista de Belém realiza primeira cirurgia de prótese de tornozelo da região norte

O Hospital Adventista de Belém realizou no dia 22 de janeiro uma cirurgia de prótese de tornozelo, chamada de artroplastia. O procedimento inédito no Pará e na região norte foi feito pelos ortopedistas Milton Alencar Vieira e Everton José de Oliveira. A cirurgia também contou com a participação de médicos do corpo clínico da instituição.

De acordo com Milton Alencar Vieira Júnior, ortopedista do Hospital e um dos realizadores da cirurgia, esse procedimento foi muito importante para a medicina paraense, pois mostra que o estado do Pará possui cirurgiões de pé e tornozelo altamente capacitados.

“E atualizados com o que existe de mais moderno na cirurgia do pé e tornozelo, trazendo o que tem de melhor para o tratamento dos pacientes”, acrescenta o médico.

Artroplastia contou com a participação do especialista Daniel Baumfeld, que mora em Belo Horizonte (Divulgação/Hospital Adventista de Belém)

VEJA MAIS

Resultado

O paciente que passou pela artroplastia sentia dores intensas e apresentava limitação ao se movimentar, o que estava prejudicando as suas atividades diárias. Com o procedimento, houve a substituição da articulação prejudicada por uma artificial, permitindo a melhora das dores e mobilidade.

“Se todos os cuidados necessários forem tomados, o paciente pode ter uma vida normal”, explica o ortopedista Milton Alencar.

Contraindicações

Segundo o ortopedista Everton José de Oliveira Barbosa, que também realizou a cirurgia, pacientes com distúrbios neuromusculares, diabetes, infecções ósseas prévias e deformidades graves no tornozelo não podem passar por esse tipo de cirurgia. Além disso, existem as contraindicações relativas, que incluem qualidade óssea significativamente reduzida e diabetes sem polineuropatia, que é uma disfunção que afeta os nervos.

“O hábito de fumar é outra contraindicação relativa, pois está associado a um maior risco de complicações operatórias, incluindo a quebra da ferida”, destaca Everton José, especialista em tornozelo.

O Hospital Adventista de Belém possui uma equipe capacitada, que atende os pacientes de maneira humanizada e realiza procedimentos inovadores. Para agendar consultas e exames de imagem, entre em contato por meio dos números: (91) 3084-7533 ou (91) 3194-1133. Clique aqui e saiba mais sobre os serviços da instituição de saúde.