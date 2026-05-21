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Sarau literário reúne contação de histórias e música nesta sexta-feira, no Coqueiro, em Belém

A partir das 18h, o projeto Biblioteca Itinerante “Viajando com as Letras” promove o “Sarau da Culminância”, evento gratuito

O Liberal
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Registro de uma edição do sarau (Foto: Divulgação)

A praça Edmar Araújo, no Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, em Belém, será palco de mais um encontro cultural voltado ao incentivo à leitura na próxima sexta-feira (22). A partir das 18h, o projeto Biblioteca Itinerante “Viajando com as Letras” promove o “Sarau da Culminância”, evento gratuito que vai reunir contação de histórias, rodas de conversa, música, pintura e empréstimo de livros para a comunidade.

A programação marca o encerramento de mais uma etapa do projeto, que surgiu em 2021 no ambiente digital e, no ano seguinte, passou a ocupar espaços públicos da capital paraense. A iniciativa atua principalmente em comunidades do bairro do Coqueiro, como os conjuntos Satélite, Pedro Teixeira, Mururé e áreas próximas, levando atividades culturais e acesso gratuito à leitura para crianças, jovens e adultos.

Segundo o coordenador do projeto, Idelfonso do Canto Lopes, a proposta nasceu com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento e aproximar a população do universo literário de maneira mais acolhedora e participativa. 

“O projeto nasceu focado no empréstimo gratuito de livros, mas também utiliza atividades artísticas e lúdicas para despertar o interesse pela leitura e alcançar mais pessoas”, explica.

De acordo com ele, ações como contação de histórias, rodas de conversa e apresentações musicais ajudam a transformar o livro em uma experiência coletiva e prazerosa, especialmente em comunidades periféricas. 

“A contação de histórias desperta a imaginação e a curiosidade. Já as rodas de conversa criam espaços de troca e construção coletiva de sentidos sobre o que foi lido”, destaca Idelfonso. 

O coordenador também afirma que levar atividades culturais para espaços públicos fortalece o sentimento de pertencimento e amplia as oportunidades de desenvolvimento social e cultural da população.

Além do sarau, o projeto desenvolve outras atividades ao longo do ano, como oficinas, sessões de filmes de curta-metragem, rodas de leitura, brincadeiras para crianças e debates sobre temas sociais e ambientais. 

Segundo a coordenação, o principal objetivo continua sendo estimular o hábito da leitura e garantir que mais pessoas tenham acesso aos livros de forma gratuita e próxima da realidade das comunidades atendidas.

O projeto Biblioteca Itinerante “Viajando com as Letras” conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Edital de Chamamento Público nº 05/2025, voltado à circulação de projetos culturais no Pará.

Serviço:

Sarau da Culminância – Biblioteca Itinerante “Viajando com as Letras”

  • Data: sexta-feira, 22 de maio
  • Horário: a partir das 18h
  • Local: Praça Edmar Araújo, SN-03, entre WE-03 e WE-04, Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, em Belém
  • Entrada gratuita.
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Palavras-chave

sarau literário

incentivo à leitura
Belém
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