Santa Rita de Cássia teve marido executado e filhos mortos por peste; conheça a história

O dia de Santa Rita de Cássia é celebrado todo dia 22 de maio. Nascida na Itália, teve seu marido assassinado e perdeu os seus dois filhos para a peste bubônica. Ela ficou mundialmente conhecida como a padroeira das causas impossíveis, a protetora das viúvas e a santa das rosas.

Quem foi Rita de Cássia?

Ela nasceu na cidade italiana de Roccaporena, uma espécie de vila localizada a 5 km de Cássia, em 1381, e morreu no dia 22 de maio de 1457. Desde muito cedo, era uma mulher muito religiosa, no entanto, com apenas 13 anos ela foi prometida em casamento para Paulo Ferdinando Mancini. Ela casou aos 16 anos e teve dois filhos.

Após ter seu marido assassinado e perder seus dois filhos para a peste bubônica, Rita consegue dedicar-se exclusivamente à vida religiosa, ingressando na ordem agostiniana e se tornando freira. Há uma passagem bíblica que mostra a devoção de Rita. Após a morte do marido, os filhos buscaram vingança do assassinato. A religiosa, então, ora e diz a Deus que preferia ver os filhos mortos do que em pecado. Pouco tempo depois, eles de fato morrem.

A santa das causas impossíveis

O ingresso da Santa Rita de Cássia no convento não foi fácil, porque ela era uma mulher viúva e com filhos, por isso sua entrada foi negada duas vezes. Apenas na terceira tentativa que ela conseguiu entrar no convento, permanecendo por lá durante 40 anos.

Segundo a tradição religiosa, em uma noite ela teve uma visão de três santos. Em um momento de êxtase, eles teriam conduzido Rita para dentro do convento, de madrugada, com a porta trancada. Isso teria sido uma prova em definitivo da intervenção divina e, por isso, ela foi aceita. Ela teria sido encontrada dormindo, aos pés do crucifixo, dentro do convento.

Rita teria se tornado a santa das causas impossíveis pelo fato dela sempre conseguir o que almejava por meio de suas orações, principalmente pela forma como conseguiu ser aceita pela igreja.

Santa das rosas e seu “corpo incorrupto”

O “milagre da rosa” é uma das mais marcantes passagens da vida de Santa Rita de Cássia, quando na oportunidade, já caminhando para o fim de sua vida, ela teria sido visitada por um parente. Na ocasião, a religiosa teria solicitado uma rosa da casa onde ela morava.

O detalhe está pelo fato de que na Itália era época de inverno, porém, no local onde ela tradicionalmente orava, surgiu uma única rosa branca. Este é considerado um dos primeiros milagres ainda em vida de Santa Rita de Cássia.

A religiosa possui uma particularidade rara no mundo católico: o chamado "corpo incorrupto" , fenômeno que acontece quando o corpo, inteiro ou de forma parcial, não se decompõe mesmo passado muito tempo da morte.

Fonte: UOL

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)