Santa Izabel: Saiba onde se imunizar contra a covid-19 nesta quinta-feira (17/02)

O município de Santa Izabel segue com imunização contra a covid-19 nesta quinta-feira (17). O município imuniza crianças de 5 a 11 anos e o público a partir dos 12 anos de idade. A primeira, segunda ou terceira dose do imunizante estão sendo disponibilizadas. Cada dia da semana possui um lugar diferente de imunização.

Documentação para imunização infantil

Devem estar acompanhadas de um responsável legal;

RG e CPF do responsável

RG da criança;

CPF ou Cartão SUS;

Carteirinha de Vacinação;

Comprovante de residência

Locais de imunização infantil (8h às 12h)

Zona Urbana

Jardim das Acácias Divinéia Santa Lúcia

Zona Rural

Ferreira Pena

Imunização para pessoas a partir dos 12 anos de idade

O município segue com a programação fixa de vacinação para pessoas a partir de 12 anos, com primeira, segunda ou terceira dose. Além dos imunizantes que são aplicados em toda a semana, a segunda dose da Janssen é ofertada somente na sexta, pela manhã, no Jardim das Acácias.

Locais de imunização para outras faixas etárias (8h às 12h)

Zona Urbana

Novo Horizonte Triângulo

Zona Rural

Americano l Americano ll Conceição do Itá Caraparu

Documentos necessários: