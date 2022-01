Santa Izabel: Saiba como fica a imunização contra a covid-19 nesta quarta (26)

Nesta quarta-feira (26), o município de Santa Izabel retoma a imunização infantil contra a covid-19. Desta vez, além das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, haverá a vacinação de crianças de 10 a 11 anos sem comorbidades. A imunização para esse público ocorre na Escola Municipal Silvio Nascimento, das 8 às 16h. As crianças devem comparecer ao local na presença dos pais ou responsáveis munidos de seu documento de identificação.

Os documentos necessários para a imunização infantil são:

Certidão de Nascimento

CPF;

Cartão SUS;

Comprovante de Residência;

Além da vacinação infantil, o município segue com a programação fixa de vacinação para pessoas a partir de 12 anos, com primeira, segunda ou terceira dose. A imunização para as outras faixas etárias segue de 8 às 12h, na área urbana nas unidades de Bairro Novo, Conjunto Kató e JD. das Garças; na zona rural, nas unidades de Americano I e II, Tacajós e Ferreira Pena.

A segunda dose da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca é destinada a todos os que estão no período. A terceira dose (reforço) é aplicada em maiores de 18 anos com quatro meses da segunda dose. A segunda dose da Janssen é aplicada às sextas, pela manhã, somente no Jardim das Acácias.

Veja quais são os documentos necessários para a primeira dose

RG;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de residência.

A primeira dose é aplicada em quem possui 12 anos de idade a mais.

Confira os documentos necessários para a segunda e terceira dose