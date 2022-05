Santa Casa realiza Semana da Doação de Leite Materno; veja como doar

Começaram nesta segunda-feira (16) as ações da Semana de Doação de Leite Materno, uma realização da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), Fundação Santa Casa de Misericórdia (FSCMP) e do Corpo de Bombeiros do Pará, a partir do projeto Bombeiros da Vida. Dentre os locais onde serão realizadas as atividades estão: Câmara Municipal de Belém, Hospital Materno Infantil de Barcarena e Shopping Bosque Grão-Pará. Também serão realizadas atividades na Santa Casa. As programações seguirão até dia 29 de maio.

A campanha é uma alternativa para suprir a demanda dos bancos de leite, além conscientizar as mulheres sobre a importância da doação, que beneficia na dieta de nascidos prematuros. Segundo a coordenadora do Banco de Leite da Fundação Santa Casa, Cynara Souza, é necessário “fomentar essas estratégias, mostrar resultados para a sociedade, imbuir e monitorar nos fóruns de discussão, para fortalecer essa temática e possa beneficiar todos os Bancos de Leite Humano de nosso estado”, destacou.

“São quatro municípios que nós estamos trabalhando, avaliando plantas e estamos conversando com as equipes que estão fazendo a projeção desses bancos de leite nos hospitais materno infantil no estado”, complementou Cynara Souza.

De acordo com Ariele Pereira, doadora do Banco de Leite da Santa Casa, o ato é um gesto de solidariedade. Ela também estimula que outras mães façam a mesma ação.

“Comecei a doar desde os quatro meses de vida do meu filho e atualmente faço parte de campanhas por onde vou para sempre captar novas doadoras e sempre apoiar o Banco de Leite com coletas de frascos”, disse Ariele.

Já Lina Alencar, recém-chegada ao Pará e uma das 205 mães doadoras que fazem parte do projeto, o projeto é uma forma de ajuda. “Esta oportunidade que a gente tem com esse ato, quando a gente alcança a amamentação para o nosso filho e poder doar e ajudar outros bebês que estão precisando, é um ato grandioso que não só beneficia a nós, mas principalmente aos bebês que estão internados em uma UTI e tanto precisam”, comentou.

Como se tornar uma doadora

Para se tornar uma doadora é necessário que a mulher tenha uma vida regularmente saudável, além de não utilizar medicamentos que possam interferir na amamentação.

O cadastro no Banco de Leite é feito de modo virtual ou via telefone. Para coleta do leite materno, o projeto Bombeiros da Vida faz o deslocamento até a casa da lactante, auxiliando em todas as etapas da coleta.

Serviço para doação

Telefone: 4009-2311 /4009-2212 / 4009-0375

WhatsApp: (91) 98899.6326

Site: www.santacasa.pa.gov.br/cadastro-banco-de-leite/

E-mail: projetobombeirosdavida@hotmail.com

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)