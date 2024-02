Santa Casa do Pará completa 374 anos como instituição pública que atende 100% SUS

Fundada em 24 de fevereiro de 1650, a Santa Casa de Misericórdia do Pará foi uma das primeiras instituições a estruturar serviços de assistência à saúde no Brasil. Seguindo o modelo da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, em Portugal, tinha como lema "ensinar os ignorantes, consolar os infelizes, orar a Deus pelos vivos e mortos, tratar os doentes carentes, assistir os presos, alimentar os famintos e sepultar os mortos".

Em mais de dois séculos a então Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Pará, que construiu asilos, hospícios e até cemitérios, desenvolveu obras de caridade e de saúde nesses espaços, até que em 1808 agregou ao seu patrimônio o Hospital Senhor Bom Jesus dos Pobres, construído por D. Frei Caetano Brandão, em 1787, no Largo da Sé (bairro da Cidade Velha). Ao final do século XIX, o estabelecimento deixou de atender às necessidades da população, foi quando começou a construção de um novo prédio no bairro do Umarizal, inaugurado em 1900, com o nome de Hospital de Caridade da Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Na década de 1990, a instituição deixou de ser um hospital de caridade administrado por provedores e passou a ser uma fundação estadual, como é até hoje. "Com esses 374 anos de atividade, a Santa Casa é sem dúvida a instituição de saúde mais experiente do estado e vem acumulando ao longo dos anos diversas conquistas para a população do Pará. Atualmente, é uma instituição pública que atende 100% o SUS, integrando a administração indireta do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública, responsável por definir as políticas de saúde do nosso estado e o que cabe a nossa instituição executar", explica o presidente da Fundação Santa Casa, Bruno Mendes Carmona.

Com a missão de “cuidar da saúde das pessoas gerando conhecimento”, a Santa Casa vem buscando a excelência e já conquistou importantes certificações, como a ONA 3, que significa que o hospital foi acreditado com Excelência atendendo a três critérios, que são: cumprir ou superar, em 90% ou mais, os padrões de qualidade e segurança; cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de gestão integrada e cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de Excelência em Gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional.

"Apesar de ocupar um prédio histórico, a Santa Casa vem se modernizando, mantendo todo o seu patrimônio histórico e cultural associado às novas regulamentações técnicas para atender à população adequadamente, nos preceitos do SUS e de segurança e qualidade no atendimento de saúde. Promovemos ciclos diários de melhoria no hospital em todas as atividades e estamos em pleno processo de acreditação internacional. Se tudo der certo, no final de 2024, teremos mais esse selo internacional que vai demonstrar, referendar que a Santa Casa adota as melhores e mais eficientes políticas de saúde, de segurança e qualidade utilizadas no mundo inteiro", completa o presidente.

Como presente de aniversário, a instituição vai ganhar novos espaços assistenciais, culturais e históricos que, juntos, somam uma área de 2.628 metros quadrados, resultantes de um investimento de quase R$ 6 milhões em obras que vão garantir mais qualidade nos serviços prestados à sociedade e melhores condições às pessoas que trabalham para promover este atendimento.

"Todo esse investimento em obras faz parte do projeto de requalificação do Complexo Centenário, que tornará a Santa Casa em um complexo moderno, dentro das normas vigentes, porém, mantendo toda a característica externa de uma construção centenária, preservando, assim, a sua memória", explica o engenheiro civil Marcelo Frota, coordenador da Engenharia da FSCMPA.

Programação

Para comemorar o aniversário de 374 anos, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará vai realizar um culto ecumênico com a apresentação do Coral Saúde e Vida Maria Helena Franco. A celebração vai ocorrer nesta sexta-feira (23), às 8h, no auditório do Centro de Ensino e Treinamento em Saúde (CETS).