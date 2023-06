Santa Casa tem mutirão de cirurgias de hidrocefalia com técnica inédita na Região

"Para mim é muito gratificante porque a minha filha foi a primeira criança operada e com essa tecnologia avançada. Eu estava esperando tanto por essa cirurgia e eu só tenho a agradecer a Deus e aos profissionais, que fizeram a cirurgia e tenho fé em Deus que não vai beneficiar só a minha filha mais muitas crianças".

A afirmação é de Vanete Santos, mãe de Yasmim, de um mês e meio, que foi a primeira das sete crianças beneficiadas com a cirurgia com o neuroendoscópio flexível para a correção de hidrocefalia.

O equipamento, de uso inédito na Região Amazônia, foi utilizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), no Mutirão de Hidrocefalia Infantil na Amazônia, promovido, neste mês de junho, pelo projeto internacional NeuroKids, com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa).

Neste primeiro mutirão, realizado na Santa Casa, sete crianças com hidrocefalia passaram pelo procedimento durante cinco dias.

O presidente da Santa Casa, Bruno Carmona, deu as boas -vindas a equipe do projeto e destacou a importância para a instituição em estar recebendo uma ação tão inovadora e benéfica para os pacientes.

“Uma satisfação para a Santa Casa estar recebendo mais uma ação que vem para promover mais qualidade de saúde à população de todo o Estado, oferecendo a técnica mais avançada que existe no mundo aos pacientes de hidrocefalia. Um projeto que contou com o apoio irrestrito da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado”, afirmou o gestor público.

A neurocirurgiã representante do projeto no Brasil, Giselle Coelho, explica que a seleção da Santa Casa do Pará para dar início aos mutirões na Região Amazônica se deu em função de critérios técnicos e também relacionados ao perfil e demanda dos pacientes.

A expectativa é que os mutirões de neurocirurgias e capacitações, do projeto NeuroKids tenham continuidade na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado (SESPA), a instituição vai adquirir um neuroendoscópio flexível para a realização das cirurgias no hospital e colaborar com a divulgação e difusão da técnica.

O secretário de saúde do Pará, Rômulo Rodovalho considera a vinda do projeto para a FSCMP como o reconhecimento do esforço do Estado para a qualificação da assistência à saúde dos paraenses.

O mutirão teve a participação de 10 profissionais de saúde da Santa Casa, entre cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e técnicos. As cirurgias foram realizadas com a teleorientação do professor Benjamin Warf da Universidade de Harvard.