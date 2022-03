Pará: Santarém tem o 3º pior saneamento do País; Belém tem o 5º e Ananideua, o 6º

O Município de Santarém, no oeste do Pará, tem o terceiro pior saneamento básico entre as 100 maiores cidades do Brasil, segundo estudo do Instituto Brasil divulgado na terça-feira (22). Esse levantamento também aponta as cidades paraenses de Belém, na quinta posição, e Ananindeua, em sexto lugar, na relação de piores indicadores. Confira a lista.

Santarém foi, inclusive, citada em reportagem do Jornal Nacional, da Rede Globo, sobre o assunto. O levantamento é realizado com base nos dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). A pesquisa reúne dados de 2020 e leva em consideração as 100 maiores cidades do país.

Cidades da região Norte têm os piores índices

Já entre as cidades da Região Norte, Santarém ocupa a terceira colocação entre os municípios com os piores índices de saneamento, sendo superada apenas por Macapá (AP) e Porto Velho (RO). Outras cidades da região Norte que estão entre as 20 piores em se tratando de saneamento básico. São: Rio Branco (AC), Belém (PA), Ananindeua (PA) e Manaus (AM). Entre as 20 cidades com melhores indicadores de saneamento básico, nenhuma da Região Norte é citada no estudo.

Macapá (AP) Porto Velho (RO) Santarém (PA) Rio Branco (AC) Belém (PA) Ananindeua (PA) São Gonçalo (RJ) Várzea Grande (MT) Gravataí (RS) Maceió (AL) Duque de Caxias (RJ) Manaus (AM) Jaboatão dos Guararapes (PE) São João de Meriti (RJ) Cariacica (RJ) São Luís (MA) Teresina (PI) Recife (PE) Belford Roxo (RJ) Canoas (RS)

Já o ranking dos 20 municípios com os melhores indicadores é dominado por cidades do Sudeste

Santos (SP) Uberlândia (MG) São José dos Pinhais (PR) São Paulo (SP) Franca (SP) Limeira (SP) Piracicaba (SP) Cascavel (PR) São José do Rio Preto (SP) Maringá (PR) Ponta Grossa (PR) Curitiba (PR) Vitória da Conquista (BA) Suzano (SP) Brasília (DF) Campina Grande (PB) Taubaté (SP) Londrina (PR) Goiânia (GO) Montes Claros (MG)

Fonte: Portal Giro com informações de G1 Amazonas