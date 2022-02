Saiba onde se imunizar na grande Belém nesta sexta (11/2)

Belém segue com o calendário vacinal contra covid-19 que abrange crianças, adolescentes e adultos para esta sexta-feira (11). No caso da imunização pediátrica, as doses estão sendo aplicadas em crianças com idade a partir dos cinco anos. A vacina estará disponível em 67 pontos específicos.

Imunização infantil

A primeira dose da vacina Coronavac é destinada para crianças nascidas de 2010 a 2016 (com 6 anos completos) e a primeira dose da Pfizer pediátrica para crianças nascidas de 2010 a 2017 (com 5 anos completos).

Documentos para imunização pediátrica

Menores de idade devem ser acompanhados pelo responsável;

CPF do responsável;

CPF e identidade da criança;

Comprovante de residência.

Vacina para imunossuprimidos

É necessário ter tomado a terceira há, pelo menos, quatro meses;

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Cópia do laudo;

Atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão ( o documento ficará retido no ponto de vacinação).

Vacina para pessoas acima dos 12 anos

Para adolescentes e adultos, estão sendo disponibilizadas as três doses dos imunizantes Coronavac, Astrazeneca e Pfizer, em 24 Unidades Básicas de Saúde, 21 Unidades Estratégia Saúde da Família, além de outros pontos.Documentos necessários

RG;

CPF;

Comprovante de residência de Belém;

No caso de reforço vacinal, apresentar a carteira de vacinação.

Locais e horários de vacinação

Os pontos de vacinação funcionam sempre das 9h às 17h, exceto os que funcionam nos shopping centers, onde o horário vai das 10h às 19h; na Faculdade Cosmopolita, que atende de 9h às 13h; e no shopping João Alfredo, aberto das 9h às 18h.

Pontos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde

UBS Castanheira, rua 1º de Dezembro (entre as passagens José de Alencar e Sol Nascente); UBS Combu, Ilha do Combu; UBS Portal da Amazônia, rua Osvaldo de Caldas Brito, 39, Jurunas; UMS Águas Lindas, rua Conjunto Verdejante I, 0, Águas Lindas; UMS Bengui II, passagem Macciel, Bengui; UMS Cabanagem, rua São Paulo, s/n, Cabanagem; UMS Condor, rua Lauro Malcher, 285, Condor; UMS Cotijuba, rua Manoel Barata, 840, Icoaraci; UMS Cremação, rua dos Pariquis, 2.906, Cremação; UMS Curió, passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n, Curió-Utinga; UMS Fátima, rua Domingos Marreiros, 1.816, Umarizal; UMS Guamá, rua Barão de Igarapé-Miri, 479, Guamá; UMS Icoaraci, rua Manoel Barata, 840, Icoaraci; UMS Jurunas, rua Engenheiro Fernando Guilhon, s/n, Condor; UMS Maguari, alameda Ns-15, 43, Coqueiro; UMS Maracajá, travessa Siqueira Mendes, s/n (esquina com a Oitava Rua); UMS Marambaia, avenida Augusto Montenegro, Marambaia; UMS Outeiro, rua Manoel Barata, Ponta Grossa; UMS Paraíso dos Pássaros, travessa Beija-Flor, Maracangalha; UMS Pratinha, avenida Arthur Bernardes, Pratinha; UMS Providência, avenida dos Tucanos, 391-409, Maracangalha; UMS Sacramenta, avenida Sen. Lemos, 1.840, Sacramenta; UMS Satélite, travessa WE-8, Coqueiro; UMS Sideral, rua Sideral, s/n, Parque Verde; UMS Tapanã, rua São Clemente, 3.300, Tapanã; UMS Tavares Bastos, avenida Rodolfo Chermont, 170, Marambaia; UMS Telégrafo, rua do Fio, Telégrafo; UMS Terra Firme, passagem São João, 170, Terra Firme; UMS Vila da Barca, travessa Coronel Luíz Bentes, 80, Telégrafo;

Pontos de vacinação nas Estratégias Saúde da Família

USF Aeroporto, rua dos Passos, s/n, Mosqueiro; USF Água Cristal, rua da Mata, Passagem União, 21, Marambaia; USF Barreiro I, passagem Mirandinha, 367, Barreiro; USF Barreiro II, passagem São Sebastião, s/n, Barreiro; USF Canal do Galo II, travessa Humaitá, s/n (entre avenidas Pedro Miranda e Antônio Everdosa), Pedreira; USF Canal Pirajá, travessa Barão do Triunfo, 1.015 (esquina com rua Nova), Pedreira; USF Carananduba, avenida Cipriano Santos. Passagem Santa Maria, 1, Ponte Cajueiro, Carananduba; USF Eduardo Angelim, conjunto Eduardo Angelim, avenida Dezessete de Abril, s/n, Eduardo Angelim; USF Fama, rua Tucumaeira, s/n, estrada do Fama, 72, Outeiro; USF Fidélis, rua Pantanal, s/n, Fidelis/ Outeiro; USF Furo das Marinhas, rodovia Augusto Meira Filho, s/n, Furo das Marinhas; USF Panorama XXI, rua dos Comerciários, 108 (entre rodovia Mário Covas e rua Benjamin), Cabanagem; USF Paraíso Verde, avenida João Paulo II, s/n (próximo à Área da Cosanpa), Curió-Utinga; USF Parque Guajará, avenida Augusto Montenegro, rua Gouveia Silva, s/n, Parque Guajará; USF Parque Verde, rua da Yamada (próximo ao Emaús), Parque Verde; USF Quinta dos Paricás, Residencial Quinta de Paricás, rua 12; USF Radional II, passagem Radional II, 58, Condor; USF Souza, Avenida Almirante Barroso, Setrans. Souza; USF Sucurijuquara, estrada da Baía do Sol, s/n, Sucurijuquara, Mosqueiro; USF Tenoné II, passagem Sexta Linha, s/n, Tenoné; USF Terra Firme, rua São Domingos, 414, Terra Firme.

Outros pontos de vacinação

CCBS-Uepa – Centro Saúde Escola (CSE), travessa Perebebuí, 2.623, Marco; Escola de Enfermagem da Uepa, avenida José Bonifácio, 1.289, Guamá; Faculdade Cosmopolita, avenida Tavares Bastos, 1.313, Marambaia (9h às 13h); Unama, avenida Alcindo Cacela, 287; Unifamaz, avenida Visconde de Souza Franco, 72, Reduto; Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio, campus Guamá), avenida Perimetral (entrada 3º portão, em frente ao Terminal de Ônibus);

Pontos de vacinação nos hospitais (exclusivos para adultos)

Hospital de Aeronáutica de Belém, avenida Almirante Barroso, 3.492; Hospital Geral de Belém, praça Brasil, 850, Umarizal; Hospital Naval, rua do Arsenal, 200, Cidade Velha (terças e quintas-feiras, das 9h às 17h); Hospital Unimed Prime, travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1.807, Guamá; Unimed Batista Campos, rua Presidente Pernambuco, 388, Batista Campos.

Pontos de vacinação nos shoppings (adultos e crianças, das 10h às 19h)

Boulevard (estacionamento G6), avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto; Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da rodovia dos Trabalhadores (acesso G); IT Center, avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta; Parque Shopping (hall de entrada), avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde; Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo, 236, Campina (9hs às 18h); Pátio Belém, terceiro piso, travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos.

Pontos de vacinação para crianças

Boulevard (estacionamento G6), avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto; Fibra, Ambulatório de Ensino, avenida Generalíssimo Deodoro (entre avenidas Brás Aguiar e Gentil Bittencourt; Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da rodovia dos Trabalhadores (acesso G); IT Center, avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta; Parque Shopping (hall de entrada), avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde; Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo, 236, Campina (9hs às 18h); Shopping Pátio Belém, terceiro piso, travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos. UMS Outeiro, rua Manoel Barata, Ponta Grossa; USF Aeroporto, rua dos Passos, s/n, Mosqueiro.

Vacina na Região Metropolitana

Ananindeua

A imunização contra a covid-19 em Ananindeua, disponibiliza vacinas para crianças, adolescentes e adultos. No caso da imunização infantil, crianças de 6 a 11 anos, que não sejam imunossuprimidas, poderão se imunizar. O município aguarda a chegada de um novo lote da vacina Pfizer infantil para dar continuidade a vacinação do público de 5 anos, imunossuprimidas ou não.

A vacina ocorre também para pessoas a partir dos 12 anos de idade. As doses estão disponíveis em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 13h, para todo o público vacinável.

Imunização infantil

A vacinação para crianças de 6 a 11 anos completos, que não sejam imunossuprimidas, será realizada com a vacina Coronavac. O intervalo para a aplicação da segunda dose é de 28 dias. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a vacina anticovid Coronavac/Butantan deve ser administrada em crianças que tenham intervalo mínimo de 15 dias após a aplicação de outras vacinas que compõem o calendário infantil.

Documentos necessários para imunização infantil:

Os pais ou responsáveis deverão acompanhar a criança

Certidão de Nascimento

Cartão SUS ou CPF

RG da criança

RG do responsável

Comprovante de residência.

Documento necessário para outras faixas etárias:

RG

CPF ou Cartão SUS

Comprovante de residência (Primeira dose)

Cartão de vacinação (demais doses)

Pontos de Imunização para todas as faixas etárias vacináveis

UBS Ana Maria Moraes UBS Carnaúba UBS Guanabara UBS Nova Água Lindas UBS Júlia Seffer UBS Águas Brancas UBS Aurá UBS Ananindeua Centro UBS Celso Leão UBS Guajará 1 UBS Distrito Industrial UBS Paulo Frota UBS Cidade Nova 6 UBS Cristo Redentor UBS Warislândia UBS Nova Zelândia UBS Jaderlândia UBS Coqueiro UBS Ariri UBS Una UBS Jardim Nova Vida UBS Águas Lindas UBS Paar UBS Roraima-Amapá

Marituba

O município de Marituba segue com o calendário de imunização contra a covid-19 para todo o público vacinável.Oito pontos de imunização estão oferecendo todas as doses do imunizante para aqueles que desejam atualizar o esquema vacinal.Às sextas, a vacinação não ocorre na USF José Coelho Serrão.

Imunização infantil

Serão vacinadas crianças com 5 a 11 anos completos com ou sem deficiência permanente ou comorbidade. Para se vacinar é importante estar acompanhado de um representante legal. A imunização para este público ocorre no Centro Especializado em Reabilitação III, de 8h às 12h e 13h às 22h.

Documentos necessários:

Crianças devem estar acompanhadas de um responsável;

RG e CPF do responsável;

RG da criança;

CPF ou Cartão SUS;

Carteirinha de Vacinação;

Comprovante de residência de Marituba.

Para as outras faixas etárias, a primeira dose será aplicada em pessoas com idade a partir dos 12 anos completos; a segunda dose para quem recebeu a primeira dose até o dia 3 de janeiro de 2022; a terceira dose ou dose de reforço para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose. Já para pessoas que estejam imunocomprometidas, a terceira dose pode ser aplicada com 28 dias da aplicação da segunda dose e a quarta poderá ser aplicada em pessoas acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de 4 meses.

Documentos necessários:

RG;

CPF;

Cartão SUS;

Comprovante de Residência(para a primeira dose);

Cartão de vacinação (para receber as demais doses).

Locais de imunização

Centro Especializado em Reabilitação III (BR 316, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba), de 8h às 12h e 13h às 22h. USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel), de 13h às 16h. UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville) de 7h às 16h. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba) de 9h às 15h30. USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides) de 13h às 16h. UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz) de 08h às 16h. USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União) de 13h às 16h. USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Qd.08, nº13 – Agrovila São Pedro de 10h às 14h.

Benevides

Em Benevides, a oferta da vacina contra a covid-19 será apenas para pessoas acima dos 12 anos de idade. Três pontos de vacinação estão sendo disponibilizados. A Prefeitura Municipal ainda não informou o calendário de imunização infantil desta semana.

A vacinação ocorre das 8h30 às 13h nos seguintes locais

Cras Murinin UBS Cohab Igreja Presbiteriana de Benevides.

Documentos necessários

RG;

CPF;

Cartão SUS;

Comprovante de Residência (Para primeira dose)

Carteirinha de vacinação (Para as demais doses)

Estão sendo disponibilizadas a primeira dose para quem ainda não atualizou o esquema vacinal; a segunda dose, de acordo com a data indicada na carteirinha; e a terceira dose para pessoas acima de 18 anos que tenham um intervalo de quatro meses da segunda dose.

Santa Izabel do Pará

A vacinação contra a covid-19 em Santa Izabel segue com o cronograma divulgado no início da semana. Além do público com 12 anos ou mais, o município vacina crianças de 5 a 11 anos. A vacinação para o público infantil ocorre de 8h às 12h, na escola Guilherme Mártires.

Documentação necessária

Devem estar acompanhadas de um responsável legal;

RG e CPF do responsável

RG da criança;

CPF ou Cartão SUS;

Carteirinha de Vacinação;

Comprovante de residência

Imunização para 12 anos ou mais

O município segue com a programação fixa de vacinação para pessoas a partir de 12 anos, com primeira, segunda ou terceira dose. Além dos imunizantes que são aplicados em toda a semana, a segunda dose da Janssen é ofertada somente na sexta, pela manhã, no Jardim das Acácias.

Locais de imunização

Zona urbana

Santa Lúcia Jardim das Acácias Sagrada Família

Zona rural

Km-60

Documentos necessários:

RG;

CPF;

Cartão SUS;

Comprovante de Residência(para a primeira dose);

Cartão de vacinação (para receber as demais doses).

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)