Saiba como se inscrever para turmas de cursos livres de idiomas da Uepa

As inscrições para as 14 turmas de cursos livres de idiomas - inglês e espanhol - na Universidade do Estado do Pará (Uepa) estão abertas. O processo deve ser realizado por meio do sistema Sigaa da Uepa Os interessados têm até o dia 6 de fevereiro para manifestar interesse. As aulas terão duas modalidades: presencial e on-line. Ao todo, serão ofertadas dez turmas de língua inglesa e quatro de língua espanhola.

No inglês, há turmas regulares presenciais dos níveis 1 ao 4, turmas regulares on-line dos níveis 1, 2 e 3, além de uma turma on-line específica de inglês instrumental, voltada à preparação para exames de proficiência exigidos em programas de mestrado e doutorado.

Já o espanhol conta com turmas presenciais dos níveis 1, 2 e 3 e uma turma on-line de nível 1. As aulas ocorrem principalmente aos sábados pela manhã, com opções também às quartas-feiras à tarde e às quintas-feiras à noite, conforme a modalidade e o nível escolhidos.

Os cursos são destinados a estudantes, servidores da Uepa e à comunidade em geral, com idade mínima de 16 anos, e têm como objetivo desenvolver habilidades comunicativas, interacionais e interculturais nas línguas estrangeiras, fortalecendo as ações de extensão universitária. Cada turma dispõe de 25 vagas, sendo 20 para alunos pagantes e 5 vagas de gratuidade, estas últimas destinadas exclusivamente a servidores da Uepa, respeitando a ordem cronológica de inscrição.

Documentação

As inscrições exigem o preenchimento completo do formulário eletrônico e o envio, em um único arquivo PDF, de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e, no caso de servidores, comprovante de vínculo institucional. A homologação das inscrições depende da correta anexação e legibilidade da documentação. Os candidatos selecionados receberão, por e-mail, o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para pagamento da matrícula.

Os cursos são de natureza autossustentável, com investimento de R$ 70 na matrícula e quatro parcelas de R$ 70, destinadas à manutenção das atividades, bolsas dos instrutores e custos operacionais. As aulas terão início entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2026, de acordo com o dia da semana e a modalidade da turma, e seguem até o mês de junho.

Nivelamento

Para candidatos que desejam ingressar diretamente em níveis mais avançados, haverá a possibilidade de teste de nivelamento, mediante solicitação por e-mail após a confirmação da inscrição. Ao final de cada módulo, os alunos que alcançarem média mínima de 7,0 e frequência de pelo menos 75% da carga horária terão direito à certificação.