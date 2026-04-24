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Saiba como funcionará o esquema de segurança e de trânsito para o show do Guns N' Roses, em Belém

As ações operacionais começam já nesta sexta-feira (24/4), com reforço no policiamento no entorno do estádio e nas principais vias de acesso

Saul Anjos

Mais de 400 agentes atuarão no esquema de segurança para o show da banda norte-americana Guns N' Roses, que ocorre neste sábado (25), no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, em Belém. A expectativa é de que mais de 44 mil pessoas assistam à apresentação.  

As ações operacionais começam já nesta sexta-feira (24/4), com reforço no policiamento no entorno do estádio e nas principais vias de acesso. Os portões serão abertos às 16h do sábado, permitindo a entrada antecipada do público.

Do total de mais de 400 agentes mobilizados, o efetivo conta com 297 policiais militares, 8 policiais civis, 26 bombeiros, 15 policiais científicos, 38 agentes de trânsito e 16 policiais penais. Para apoio operacional, serão utilizadas 112 viaturas e 70 motocicletas, distribuídas entre os órgãos envolvidos.

Trânsito

A operação de trânsito terá foco nas vias de acesso ao Mangueirão, com atuação concentrada na avenida Augusto Montenegro, sob responsabilidade do Detran. Nas avenidas Transmangueirão e Centenário, haverá apoio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), da Guarda Municipal de Belém e do Batalhão Rodoviário, com orientação aos condutores sobre o acesso aos estacionamentos.

Na avenida Transmangueirão, o fluxo será alterado no trecho entre a avenida Centenário e o portão de acesso ao estacionamento em frente ao Instituto Renato Chaves. Antes do início do evento, o trânsito funcionará em sentido único para acesso ao estádio. Ao término, o sentido será invertido, operando exclusivamente para saída em direção à avenida Centenário.

A pista do BRT na avenida Augusto Montenegro poderá ser utilizada conforme a demanda de veículos, mediante orientação dos agentes de trânsito. A liberação poderá ocorrer no trecho entre a Rua da Marinha e a avenida Centenário, tanto na chegada quanto na saída do evento.

A orientação do Departamento de Trânsito (Detran) é que o público chegue com antecedência ao Estádio do Mangueirão e adquira previamente o ingresso de estacionamento, que não será vendido no local. Também é recomendado programar o deslocamento, respeitar a sinalização e seguir as orientações dos agentes, para evitar congestionamentos e garantir mais segurança no entorno do estádio.

O titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ed-Lin Anselmo, destacou que a estratégia busca assegurar a ordem pública, preservar o patrimônio e garantir o direito de ir e vir da população dentro e fora do estádio. “Cada órgão tem um papel definido para que possamos atuar de forma rápida e coordenada.Teremos equipes posicionadas em pontos estratégicos, tanto dentro quanto no entorno do estádio”, disse.

“É um trabalho planejado com antecedência, com base na estimativa de público e no histórico de grandes eventos no Mangueirão. Haverá reforço no policiamento ostensivo e monitoramento contínuo pelo Ciop para garantir a segurança de todos. Também orientamos o público a colaborar, chegando cedo e seguindo as recomendações de trânsito”, acrescentou.

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