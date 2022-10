Saiba como aproveitar a festa do Círio para se vacinar ao lado da Basílica Santuário nesta sexta

A enfermeira Veronilce Borges é católica e atua como coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde na Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), órgão que iniciou nesta sexta-feira (30) uma campanha de vacinação contra várias doenças, ao lado da Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, no centro de Belém. O mote da iniciativa é aproveitar o fluxo intenso de pessoas de idades diferenciadas até aquela área da capital paraense a fim de atualizar a vacinação contra covid-19, difteria-tétano, sarampo, caxumba e rubéola e HPV (9 a 14 anos). Veronilce sente-se incentivada duplamente na atividade, por vivenciar uma experiência diferente como profissional de saúde em pleno tempo de Círio de Nazaré. No ônibus da Sespa, são atendidas pessoas a partir de 9 anos de idade, e, no Círio das Crianças, o foco será nos meninos e meninas.

"É importante e gratificante que a gente, além de participar do Círio, possa contribuir de alguma forma para a saúde da população", observou Veronilce Borges. No entanto, independente de teor religioso, mostra-se fundamental que as pessoas consigam se vacinar contr as doenças, aproveitando o serviço na unidade móvel.

Veronilce: prontidão para atender o público no Círio 2022 (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

A campanha abrange a testagem contra a covid-19 e vacinação. O serviço começou às 15 horas e se estendeu até as 21 horas, em uma unidade móvel (ônibus) da Sespa. As pessoas poderão comparecer ao posto de segunda à sexta-feira, de 15 as 21 horas, e, no sábado e domingo, das 9 às 21 horas. Mediante demanda espontânea -- qualquer pessoa pode chegar ao local e procuar pelo serviço de vacinação e/ou de testagem --, são ofertadas vacinas a partir de 9 anos de idade, sendo que no dia do Círio das Crianças, em 16 de outubro, a Sespa estará com atenção voltada para o atendimento de crianças de 1 a 4 anos de idade, para atualizar o cartão de vacina. E nessa ocasião, será oferecida a vacina contra a poliomielite e sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral).

"Nessa data, é importante que todos os pais tragam o cartão de vacina e procurem o serviço que vão receber orientação e vacinação contra a poliomielite e sarampo", destaca Veronilce Borges. Atualmente, o Pará conta com apenas 28,26% de cobertura contra a poliomielite.

Serviço:

Campanha de Vacinação

Data: 30/09/22 a 23/10/2022

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, na lateral da Basílica de Nazaré

Horários: Segunda a Sexta: 15 às 21 horas;

Sábado e Domingo: 9 às 21 horas

Vacinas disponíveis

Para população acima dos 9 anos: DT (contra difteria e tétano); Covid-19 e Tríplice Viral (contra sarampo, caxumba e rubéola)

Para meninos e meninas de 9 a 14 anos: contra HPV