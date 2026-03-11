Rua do Utinga passa a ter sentido único a partir desta quinta-feira (12)

A rua do Utinga, localizada no bairro Curió-Utinga, em Belém, passará a operar em sentido único a partir desta quinta-feira (12). A mudança foi informada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

Com a alteração, o fluxo de veículos na via será no sentido da avenida Almirante Barroso em direção à avenida João Paulo II.

De acordo com a Segbel, a mudança ocorre em função das obras de construção de um viaduto na avenida João Paulo II. A intervenção exige ajustes na circulação de veículos na região para garantir maior organização e segurança durante o andamento dos trabalhos.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas sobre a nova dinâmica de circulação. A secretaria também orienta que os condutores fiquem atentos à sinalização implantada na via e redobrem os cuidados ao trafegar pela região, já que a rua funcionava anteriormente em mão dupla.